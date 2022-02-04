Sevgilisi defalarca bıçaklayıp öldürdü! Şebnem Şirin'in annesi: Savunmasız bir kıza saldıracak kadar alçak
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde erkek arkadaşı Furkan Zıbıncı (26) tarafından bıçaklanarak öldürülen gıda mühendisi Şebnem Şirin'in (26) acılı annesi Pervin Tokat, şüphelinin olayı planlı gerçekleştirdiğini söyleyerek, "Neyi, nasıl yapacağını düşünmüş. Telefonuna notlar yazmış, sonrası için güya kendisi de intihar edecekmiş. Yavruma uyurken kıymış" dedi. İşte Şebnem Şirin'in ölümündeki detaylar...
Olay, geçen yıl 27 Ekim günü saat 06.00 sıralarında, Kınıklı Mahallesi 6071 Sokak'ta meydana geldi. Furkan Zıbıncı, tartıştığı kız arkadaşı Şebnem Şirin'i mutfaktan aldığı bıçakla 11 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserek öldürdü.
Olayın ardından polisin çalışmasıyla yakalanan Furkan Zıbıncı, tutuklandı. Denizli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Furkan Zıbıncı hakkında 'beden bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi tasarlayarak canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Evlat acısı yaşayan Pervin Tokat, şimdilerde kızından geriye kalan 'Yaman' isimli kedi, yüzme yarışmalarından kazandığı madalyalar ve kemanıyla avunmaya çalışıyor. Kızının hayatının baharında acımasızca katledildiğini belirten Tokat, "Aradan 3 ayı aşkın süre geçti ancak evladımın acısı kor gibi yüreğimi dağlamaya devam ediyor. Bu acının tarifi yok. Melek kızım, hiç kimseye kötülük etmedi. Evimizin önündeki kedilere, köpeklere bile kıyamayıp, tabağındaki yemeği götürüp, onlarla paylaşacak kadar merhametliydi. İnsanları sevdi, doğayı sevdi" dedi.
Kızının Furkan Zıbıncı'dan ayrılmak istediğini belirten Tokat, "Lisenin son dönemlerinde tanışmışlar. Bir dönem arkadaşlıkları olmuş, sonra ayrılmışlar. Şebnem o zaman bana da anlatmıştı. Ailesinin sorunları olduğunu söylemişti. Aradan yıllar geçmiş, tekrar konuşmaya başlamışlar. Bir süre sonra kızım ayrılmak istemiş. 'Ayrıldım 'demiş. Hatta 20 gün öncesinde WhatsApp'taki arkadaş grubunda 'Ayrıldık' diye yazmış.
Ancak Zıbıncı, buna rağmen bir türlü peşini bırakmamış. Kendine zarar verip, kestiği bileklerinin resmini Şebnemime atmış. 'Kızım kendisinden ayrılmasın' diye intihara teşebbüs etmiş. Hep takip etmiş, iletişim kurmaya çalışmış, evimizi gözetlemiş. Telefonundan bir hafta kadar öncesinde internette benimle ilgili araştırmalar yapmış.