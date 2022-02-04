Sevgilisi defalarca bıçaklayıp öldürdü! Şebnem Şirin’in annesi: Savunmasız bir kıza saldıracak kadar alçak

Ancak Zıbıncı, buna rağmen bir türlü peşini bırakmamış. Kendine zarar verip, kestiği bileklerinin resmini Şebnemime atmış. 'Kızım kendisinden ayrılmasın' diye intihara teşebbüs etmiş. Hep takip etmiş, iletişim kurmaya çalışmış, evimizi gözetlemiş. Telefonundan bir hafta kadar öncesinde internette benimle ilgili araştırmalar yapmış.