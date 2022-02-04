Zürafa Sokak’taki dönüşüm için toplantı yapıldı! İstanbul’da genelevlerin merkeziydi

Umarım en kısa sürede bir fikir oluşur. Oluşan fikir üzerine bir adım atılır ve sonrasında çok fazla bir tartışmaya mahal vermez diye düşünüyorum. Çünkü bu tür yerlerin dönüşümü de hep tartışmalı süreçlerdir. Dolayısıyla belediyenin kişileri bir araya getirip fikirlerini almasının önemli olduğu kanaatindeyim" dedi.