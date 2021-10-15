Kıymetini sadece çok az insan biliyor! Kilosu 4.000 TL'ye satılıyor! 10 yıl kullanılabiliyor...
Denizin dibinden dalgıçlar doğrultusundan çıkarılan deniz süngerleri, omurgasız hayvanlar şubesi 'eumetazoa'nın kardeş grubudur. Süngerler suyu içine alıp filtre ederler, Bu sayede suyu temizlerler. Sonra da içlerine takılan mikroorganizmaları yerler. Deniz süngeri kurulandıktan sonra kullanıma hazır duruma gelmekte ve paketlenmektedir. Tedarik ettiğiniz deniz süngerini ıslattığınızda yumuşayacaktır. Gerekli miktarda şahsi hijyen ürününü üstüne tatbik ettikten sonra cildinize nazikçe sürebilirsiniz. Düzenli kullanımda cildinizi canlandıracak ve yenileyecek, daha diri ve genç bir manzara katacaktır.
Aktarlarda kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri asırlardır rağbet görmeye devam ediyor. Su diplerinde, zemin, kaya ve hayvan kabuklarına yapışarak yaşam sürdüren deniz süngerinin kıymetini yalnızca çok az insan biliyor. Cilt aknelerini yok eden süngerleri dalgıçlar deniz dibinden çıkarıyor. Su diplerinde kaya, zemin ya da hayvan kabuklarına yapışarak yaşam sürdüren bir canlı olan deniz süngeri, pek çok değişik renge sahiptir. Hem orjinal renklerinden hem de çok gözenekli yapısından kaynaklı hayli enteresan gözüken bir canlıdır.
Bursa'da Tuzpazarı'nda 47 senedir aktarlık yapan İsmail Hakkı Ispartalı, dükkânında deniz süngeri satıyor. Deniz süngerinin kıymetinin pek bilinmediğini dile getiren Ispartalı, "Bu süngerin faydaları saymakla bitmiyor.
Bu sünger bize Bodrum'dan geliyor. Bodrum'da dalgıçlar denizin dibinden bu süngerleri çıkartıyor. Daha sonra işleniyor. Deniz süngerinin sayısal değeri pek bilinmiyor. Faydasını bilen insanlar ise her vakit ehemmiyet verip kullanıyor.