Kıymetini sadece çok az insan biliyor! Kilosu 4.000 TL’ye satılıyor! 10 yıl kullanılabiliyor...

Aktarlarda kilosu 4 bin liraya satılan deniz süngerleri asırlardır rağbet görmeye devam ediyor. Su diplerinde, zemin, kaya ve hayvan kabuklarına yapışarak yaşam sürdüren deniz süngerinin kıymetini yalnızca çok az insan biliyor. Cilt aknelerini yok eden süngerleri dalgıçlar deniz dibinden çıkarıyor. Su diplerinde kaya, zemin ya da hayvan kabuklarına yapışarak yaşam sürdüren bir canlı olan deniz süngeri, pek çok değişik renge sahiptir. Hem orjinal renklerinden hem de çok gözenekli yapısından kaynaklı hayli enteresan gözüken bir canlıdır.