Kıyamet günü için kesin tarih verdi! Leonardo da Vinci’nin tablosundan çıkan kehanet...

Gaybı Allah'tan başkası bilemez. Ancak insanlığı sonuna dair merakı da bitmek bilmez.

Dünyaca ünlü bir ressam olan Leonardo da Vinci'nin adını daha önce mutlaka duymuşsunuz. Hayatına dair çelişkili bilgilerin bulunduğu ressam hakkında şimdi de flaş bir iddia ortaya atıldı. Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği tablolarıyla ismini duymaya alışkın olduğumuz Leonardo da Vinci'nin çalışmaları hala tartışılmaya devam ediyor. Yıllardır sırrı çözülmeye çalışılan tablonun İncil'de de yer alan anları tasvir ettiği söyleniyor.

Hatta daha fazla ileri giden araştırmacılar, tablodan 'Kıyamet' tarihini bulduklarını iddia ediyor. Akla pek de yatkın olmayan bu iddianın ayrıntılarına bakalım.