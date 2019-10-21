Kıyamet günü için kesin tarih verdi! Leonardo da Vinci’nin tablosundan çıkan kehanet...
Kıyamet veya mahşer günü canlılar aleminin kaçınılmaz sonu. Kıyamet ile birlikte canlılar alemi önce yok olacak ardından yeniden dirilecek... İnsanlığın kesin sonu olan kıyamet günü için insanlığın merakı her geçen gün daha daha artıyor. İpin ucunu kaçıranlar ise şapkadan tavşan çıkarıyor. Şimdilerde bir araştırmacı, Leonardo da Vinci'nin tablosundan kıyamet tarihini çözdüğünü iddia ediyor. Bakın nasıl.
Gaybı Allah'tan başkası bilemez. Ancak insanlığı sonuna dair merakı da bitmek bilmez.
Dünyaca ünlü bir ressam olan Leonardo da Vinci'nin adını daha önce mutlaka duymuşsunuz. Hayatına dair çelişkili bilgilerin bulunduğu ressam hakkında şimdi de flaş bir iddia ortaya atıldı. Mona Lisa ve Son Akşam Yemeği tablolarıyla ismini duymaya alışkın olduğumuz Leonardo da Vinci'nin çalışmaları hala tartışılmaya devam ediyor. Yıllardır sırrı çözülmeye çalışılan tablonun İncil'de de yer alan anları tasvir ettiği söyleniyor.
Hatta daha fazla ileri giden araştırmacılar, tablodan 'Kıyamet' tarihini bulduklarını iddia ediyor. Akla pek de yatkın olmayan bu iddianın ayrıntılarına bakalım.
TABLODAKİ SÖZDE KIYAMET
Son Akşam Yemeği tablosunda Hz. İsa'nın havarilerle beraber son yemeğini yemesi konu alınıyor. Ancak bazı araştırmacılara göre Hz. İsa'nın havarilerden birinin ona ihanet edeceğini söylediği tablo bu kadar bilgiyle kısıtlı değil. Öyle ki bir Vatikanlı araştırmacıya göre tabloda kıyametin kopacağı tarih de açıklanıyor.
Tabi bu durumda Leonardo di ser Piero da Vinci'yi ressam değil de, kahin sıfatına sokuyor. Tıpkı Baba Vanga gibi...
Tabloyu inceleyen uzmanlar, tablonun bazı noktalarında kripto mesajlar olduğunu söylüyor.
Tablodaki anların bahsedildiği Yuhanna İncil'inin 13:21 ayetinde "İsa bunları söyledikten sonra yüreğinde büyük bir sıkıntı duydu. Kendisine inananlara açıkça, "Size şunu söyleyeyim, sizlerden biri bana ihanet edecek" dedi." diye geçer...
Fakat tablo üzerinde yapılan yeni bir analiz resimde daha kötü bir mesajın bulunduğunu gösteriyor. Bu mesaj dünyanın sona ereceği tarih (!) olarak niteleniyor.
"KIYAMET 1 KASIM 4006 YILINDA KOPACAK (!) "
Vatikanlı araştırmacı Sabrina Sforza Galitzia tarafından ortaya çıkarılan mesajda kıyametin 1 Kasım 4006'da kopacağı iddiası yer alıyor.
Sabrina Sforza Galitzia'ın araştırması tabloda 21 Mart 4006'da dünyanın büyük bir sel tufanı ile karşı karşıya kalacağı ve 1 Kasım 4006'da kıyametin kopacağını gösteriyor.