Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki! Türkiye'de yaşandı! Görenler şaşkına döndü

Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir mezrada tarla süren çiftçinin tesadüf eseri bulduğu en az 250 yıllık olduğu değerlendirilen "Tahıl Ambarı" Müze Müdürlüğüne kaldırılarak koruma altına alındı. Bir başka olay ise ABD'nin Michigan eyaletinde yaşandı. Bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı. Bir çiftçi tarlasını sürdüğü sırada bulduğu şey ile dünya tarihinde adeta bir çığır açtı. Peki, bu çiftçi tarlada ne buldu dersiniz? İşte dünyanın konuştuğu o olayın ayrıntıları...

21.10.2019 17:37 - Son Güncelleme: 21.10.2019 17:38 BU GALERİYİ PAYLAŞ





