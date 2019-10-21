Tarla sürerken öyle bir şey buldu ki! Türkiye'de yaşandı! Görenler şaşkına döndü
Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir mezrada tarla süren çiftçinin tesadüf eseri bulduğu en az 250 yıllık olduğu değerlendirilen "Tahıl Ambarı" Müze Müdürlüğüne kaldırılarak koruma altına alındı. Bir başka olay ise ABD'nin Michigan eyaletinde yaşandı. Bir çiftçi sıra dışı bir keşfe imza attı. Bir çiftçi tarlasını sürdüğü sırada bulduğu şey ile dünya tarihinde adeta bir çığır açtı. Peki, bu çiftçi tarlada ne buldu dersiniz? İşte dünyanın konuştuğu o olayın ayrıntıları...
Elazığ'ın Baskil ilçesinde bir mezrada tarla süren çiftçinin tesadüf eseri bulduğu en az 250 yıllık olduğu değerlendirilen "Tahıl Ambarı" Müze Müdürlüğüne kaldırılarak koruma altına alındı. Alınan bilgiye göre, İlçe bağlı Akdemir köyü İnanç mezrasında bir çiftçi, tarlasını sürerken bir yapıyla karşılaştı. Çiftçinin durumu jandarmaya bildirmesinin ardından bölgeye gelen Elazığ Müze Müdürlüğü ekipleri inceleme yaptı. Ardından başlatılan kazı çalışmaları ile toprak altındaki Osmanlı dönemine ait en az 250 yıllık olduğu değerlendirilen "Tahıl Ambarı" ortaya çıkartıldı. Poligonal taş ve horasan harcıyla yapılan tarihi ambar, yapılan çalışma ile yerinden çıkarılarak Müze Müdürlüğü'ne götürülüp koruma altına alındı.