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Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı yıktı

Yüzüklerin Efendisi dünyaca ünlü Youtuber'a ilham kaynağı oldu. Peter Jackson'ın yönetmenliğinde sinemaya uyarlanan John Ronald Reuel Tolkien'in ölümsüz eseri Yüzüklerin Efendisi'nde küçük insanlar olarak geçen 'Hobbit'lerin evlerinden etkilenen ünlü genç Youtuber, doğadaki malzemeleri kullanarak kendisine Hobbit evi yaptı. O anları takipçileri ile anbean paylaşan Youtuber'ı milyonlarca kişi izledi. Bakın bunu tek başına nasıl başardı. İşte sosyal medyayı sallayan anlardan kareler...

21.10.2019 14:24 - Son Güncelleme: 21.10.2019 14:24
Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı yıktı

Yüzüklerin Efendisi'nden esinlenen genç Youtuber doğadaki malzemelerle Hobbit evi yaptı.

Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı yıktı

Youtube'da kanalı olan bir genç, sadece doğadaki malzemeleri kullanarak Yüzüklerin Efendisi filmindeki 'Hobbit' evini inşa etti.

Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı yıktı

Genç Youtuber'ın inşa ederken kameralara yansıyan görüntüleri sosyal medyada büyük beğeni topladı.

Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı yıktı

İşte Yüzüklerin Efendisi filmindeki Hobbit evlerini doğadaki malzemeleri kullanarak inşa eden adamın görüntüleri...

Yüzüklerin Efendisi'nden esinlendi! Öyle bir şey yaptı ki... Sosyal medyayı yıktı
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