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Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu omzuna alıp sokak sokak dolaştı! Baba-oğlun o anları sosyal medyayı salladı

Başak Dizer ile mutlu bir evlilik sürdüren ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, sosyal medya hesabında oğlu Kurt Efe ile yeni bir paylaşımda bulundu. Oğlunu omzuna alarak sokak sokak dolaşan Tatlıtuğ, o anları Instagram hesabında yayınladı. Baba-oğulun bu sıcak görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 09:09 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 09:09
Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu omzuna alıp sokak sokak dolaştı! Baba-oğlun o anları sosyal medyayı salladı

Stilist Başak Dizer ile 7 yıl önce Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ, 15 Nisan 2022'de Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu omzuna alıp sokak sokak dolaştı! Baba-oğlun o anları sosyal medyayı salladı

Geçtiğimiz aylarda verdiği bir röportajda babalık hakkında konuşan oyuncu, "Kurt Efe hayatımıza ışık getirdi" ifadelerini kullandı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu omzuna alıp sokak sokak dolaştı! Baba-oğlun o anları sosyal medyayı salladı

Tatlıtuğ geçen günlerde de metro istasyonunda oğlu Kurt Efe ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu omzuna alıp sokak sokak dolaştı! Baba-oğlun o anları sosyal medyayı salladı

Ünlü oyuncu, şimdi ise oğlunu omzuna alıp sokakta yürüdüğü bir paylaşımını takipçileriyle paylaştı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu omzuna alıp sokak sokak dolaştı! Baba-oğlun o anları sosyal medyayı salladı

Baba-oğulun bu sıcak görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tatlıtuğ ve oğlu için takipçilerinden "En karizmatik baba-oğul" yorumları yağdı.

Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu omzuna alıp sokak sokak dolaştı! Baba-oğlun o anları sosyal medyayı salladı

İşte Kıvanç Tatlıtuğ'un oğlu Kurt Efe ile yaptığı o paylaşım...