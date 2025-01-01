Kıvanç Tatlıtuğ oğlunu omzuna alıp sokak sokak dolaştı! Baba-oğlun o anları sosyal medyayı salladı

Stilist Başak Dizer ile 7 yıl önce Paris'te evlenen oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ , 15 Nisan 2022'de Kurt Efe'nin dünyaya gelmesiyle ilk kez baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

Tatlıtuğ geçen günlerde de metro istasyonunda oğlu Kurt Efe ile çekilmiş bir fotoğrafını Instagram hesabında yayınladı.

Ünlü oyuncu, şimdi ise oğlunu omzuna alıp sokakta yürüdüğü bir paylaşımını takipçileriyle paylaştı.

Baba-oğulun bu sıcak görüntüleri, kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü. Tatlıtuğ ve oğlu için takipçilerinden "En karizmatik baba-oğul" yorumları yağdı.