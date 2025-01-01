Ajda Pekkan fit görünüşünün sırrını açıkladı: Einstein’ın kütle enerji kanunu!

Süperstar lakaplı Ajda Pekkan, enerjik ve fit görünümüyle sık sık adından söz ettirdi. 78 yaşındaki ünlü şarkıcı, verdiği bir röportajda da sırrını açıkladı.

Günaydın'dan Tuba Kalçık'a konuşan Pekkan, "Jimnastik, spor ve sağlıklı yaşam Ajda Pekkan'ın öncülük yaptığı konulardan... Sizi takip eden sevenlerinize bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusuna verdiği yanıtla dikkat çekti.

Ünlü şarkıcı, şu ifadeleri kullandı: "Sağlık konusunda bugün herkes çok daha bilinçli, sağlık sektöründe Türkiye'nin çok kıymetli değerleri var. Bu konuda hepimiz çok şanslıyız.

Jimnastik ve sporun ise dünyada insan hayatında hak ettiği yeri hâlâ bulamadığına inanıyorum. Spor benim vazgeçilmezim.