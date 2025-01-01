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Barış Kılıç yıllar sonra Beyazıt Öztürk ile yaşadığı anıyı anlattı! Meğer trafikte karşılaşıp...

O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katılan ünlü oyuncu Barış Kılıç, yıllar önce Beyazıt Öztürk ile yaşadığı anısını anlattı. O dönem henüz 16 yaşında olduğunu dile getiren Kılıç, "Beyazıt'ın haberi yok" dedi.

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Giriş Tarihi :01 Ocak 2025 , 08:48 Güncelleme Tarihi :01 Ocak 2025 , 08:48
Barış Kılıç yıllar sonra Beyazıt Öztürk ile yaşadığı anıyı anlattı! Meğer trafikte karşılaşıp...

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Barış Kılıç, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katıldı.

Barış Kılıç yıllar sonra Beyazıt Öztürk ile yaşadığı anıyı anlattı! Meğer trafikte karşılaşıp...

47 yaşındaki ünlü oyuncu Barış Kılıç, program sırasında jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk ile olan anısını da anlattı.

Barış Kılıç yıllar sonra Beyazıt Öztürk ile yaşadığı anıyı anlattı! Meğer trafikte karşılaşıp...

16 yaşında trafikte Beyazıt Öztürk ile karşılaştığını söyleyen Kılıç, şu ifadeleri kullandı: "Beyaz ile gerçi onun hiçbir haberi yok ondan. Minik bir karşılaşmam vardı.

Barış Kılıç yıllar sonra Beyazıt Öztürk ile yaşadığı anıyı anlattı! Meğer trafikte karşılaşıp...

16 yaşında lisedeyim, Okmeydanı Anadolu Lisesi'ndeyim. Mecidiyeköy'de trafik kilitlendi. Yanımda üstü açık arabayla Beyazıt Öztürk...

Barış Kılıç yıllar sonra Beyazıt Öztürk ile yaşadığı anıyı anlattı! Meğer trafikte karşılaşıp...

O zaman Beyaz Show hepimiz büyük hayranıyız. Ben el salladım, 15 - 20 saniye benimle sohbet etti, inanılmaz hoşuma gitmişti o yaşta"