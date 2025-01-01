Barış Kılıç yıllar sonra Beyazıt Öztürk ile yaşadığı anıyı anlattı! Meğer trafikte karşılaşıp...

Son dönemin en popüler oyuncularından biri olan Barış Kılıç, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel programına katıldı.

47 yaşındaki ünlü oyuncu Barış Kılıç, program sırasında jüri üyelerinden Beyazıt Öztürk ile olan anısını da anlattı.

16 yaşında trafikte Beyazıt Öztürk ile karşılaştığını söyleyen Kılıç, şu ifadeleri kullandı: "Beyaz ile gerçi onun hiçbir haberi yok ondan. Minik bir karşılaşmam vardı.

16 yaşında lisedeyim, Okmeydanı Anadolu Lisesi'ndeyim. Mecidiyeköy'de trafik kilitlendi. Yanımda üstü açık arabayla Beyazıt Öztürk...