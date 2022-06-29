Kısmetse Olur yarışmacısı Dilan Eylem Öz’den kahreden haber! Yatağında ölü bulundu

İddiaya göre Öz'ün anneannesi yaz tatilini için kısa bir süre önce memleketine gitti. Bir süredir evde yalnız yaşamaya başlayan genç kadının yakınları, Dilan'dan haber alamamaya başladı. Yaklaşık 3 gündür Dilan'dan herhangi bir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.