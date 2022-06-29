Vav TV İzle
Haberler Yaşam Kısmetse Olur yarışmacısı Dilan Eylem Öz'den kahreden haber! Yatağında ölü bulundu

Kısmetse Olur yarışmacısı Dilan Eylem Öz'den kahreden haber! Yatağında ölü bulundu

Son dakika haberi | Kısmetse Olur isimli televizyon programıyla ünlenen 28 yaşındaki Dilan Eylem Öz'den kahreden haber geldi. Bir süredir haber alınamayan genç kadının cansız bedeni, anneannesiyle yaşadığı evde bulundu. Genç kadının kaldığı evin kapısı çilingir yardımıyla açılırken, Öz'ün cansız bedenini gören yakınları fenalık geçirdi.

29.06.2022 15:21 - Son Güncelleme: 29.06.2022 15:25
Kısmetse Olur yarışmacısı Dilan Eylem Öz’den kahreden haber! Yatağında ölü bulundu

Son dakika haberi: Televizyon ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programıyla ünlenen 28 yaşındaki Dilan Eylem Öz'den acı haber geldi. Bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın cesedi, anneannesiyle birlikte yaşadığı evde bulundu. Avcılar Emniyeti yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatırlırken, Öz'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç kadının ölümünün arkasındaki gerçek buradan gelecek Adli Tıp Raporu ile açığa çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kısmetse Olur yarışmacısı Dilan Eylem Öz’den kahreden haber! Yatağında ölü bulundu

Olay Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Annesi yurtdışında yaşadığı öğrenilen 28 yaşındaki Dilan Eylem Öz, Avcılar'da anneannesiyle birlikte kalıyordu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Dilan Eylem Öz’den kahreden haber! Yatağında ölü bulundu

İddiaya göre Öz'ün anneannesi yaz tatilini için kısa bir süre önce memleketine gitti. Bir süredir evde yalnız yaşamaya başlayan genç kadının yakınları, Dilan'dan haber alamamaya başladı. Yaklaşık 3 gündür Dilan'dan herhangi bir haber alamayan yakınları durumdan şüphelenerek polise ihbarda bulundu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Dilan Eylem Öz’den kahreden haber! Yatağında ölü bulundu

YATAKTA ÖLÜ BULUNDU
İhbar üzerine Öz'ün bulunduğu eve giren polis ekipleri, genç kadını yatak üzerinde hareketsiz şekilde yatarken buldu.

Kısmetse Olur yarışmacısı Dilan Eylem Öz’den kahreden haber! Yatağında ölü bulundu

Sağlık ekiplerince hayati fonksiyonları kontrol edilen kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Öz'ün şüpheli ölümüne ilişkin yapılan arama çalışmalarında ise genç kadının cesedinin yanında uyuşturucu madde bulunduğu ileri sürüldü.

Kısmetse Olur yarışmacısı Dilan Eylem Öz’den kahreden haber! Yatağında ölü bulundu

RAPOR SONRASI BELLİ OLACAK
Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından genç kadının cansız bedeni otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Öz'ün ölümün arkasındaki gerçek buradan çıkacak Adli Tıp Raporu ile gün yüzüne çıkacak.

Kısmetse Olur yarışmacısı Dilan Eylem Öz’den kahreden haber! Yatağında ölü bulundu

TELEVİZYONLA TANINDI
Türkiye genç kadının adını ilk kez kez, teleziyon ekranlarında yayınlanan "Kısmetse Olur" programıyla duydu. Genç kadın, katıldığı programla bir anda büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.

SON DAKİKA