Kısmetse Olur yarışmacısı Dilan Eylem Öz'den kahreden haber! Yatağında ölü bulundu
Son dakika haberi | Kısmetse Olur isimli televizyon programıyla ünlenen 28 yaşındaki Dilan Eylem Öz'den kahreden haber geldi. Bir süredir haber alınamayan genç kadının cansız bedeni, anneannesiyle yaşadığı evde bulundu. Genç kadının kaldığı evin kapısı çilingir yardımıyla açılırken, Öz'ün cansız bedenini gören yakınları fenalık geçirdi.
Son dakika haberi: Televizyon ekranlarında yayınlanan Kısmetse Olur programıyla ünlenen 28 yaşındaki Dilan Eylem Öz'den acı haber geldi. Bir süredir kendisinden haber alınamayan kadın cesedi, anneannesiyle birlikte yaşadığı evde bulundu. Avcılar Emniyeti yaşanan olaya ilişkin inceleme başlatırlırken, Öz'ün cenazesi Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Genç kadının ölümünün arkasındaki gerçek buradan gelecek Adli Tıp Raporu ile açığa çıkacak.
Olay Avcılar Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Annesi yurtdışında yaşadığı öğrenilen 28 yaşındaki Dilan Eylem Öz, Avcılar'da anneannesiyle birlikte kalıyordu.
TELEVİZYONLA TANINDI
Türkiye genç kadının adını ilk kez kez, teleziyon ekranlarında yayınlanan "Kısmetse Olur" programıyla duydu. Genç kadın, katıldığı programla bir anda büyük bir hayran kitlesine ulaşmıştı.