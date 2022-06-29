Afgan ailenin evinde yangın: 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu! Balkondan atlayan kadını komşusu tuttu
Niğde'de, Afgan ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının balkona kadar sıçradığı daireden kaçan kadın, korkuluklardan tutarak aşağı doğru sarkıp, kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada alt kat balkonunda bekleyen komşusu, düşen kadını bacağından yakaladı.
29.06.2022 16:09 - Son Güncelleme: 29.06.2022 16:09