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Afgan ailenin evinde yangın: 3'ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu! Balkondan atlayan kadını komşusu tuttu

Niğde'de, Afgan ailenin yaşadığı evde çıkan yangında dumandan etkilenen 3'ü çocuk 5 kişi, hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangının balkona kadar sıçradığı daireden kaçan kadın, korkuluklardan tutarak aşağı doğru sarkıp, kendini boşluğa bıraktı. Bu sırada alt kat balkonunda bekleyen komşusu, düşen kadını bacağından yakaladı.

DHA
29.06.2022 16:09 - Son Güncelleme: 29.06.2022 16:09
Afgan ailenin evinde yangın: 3’ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu! Balkondan atlayan kadını komşusu tuttu

Şahinali Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmanın 4'üncü katındaki dairede, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Afgan ailenin evinde yangın: 3’ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu! Balkondan atlayan kadını komşusu tuttu

Ekipler, dairedeki 3 çocuk ve 2 kadını kurtardı. Alevler, kısa sürede söndürülürken, dumandan etkilenen Afganistan uyruklu 5 kişi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

Afgan ailenin evinde yangın: 3’ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu! Balkondan atlayan kadını komşusu tuttu

Niğde'de, Afgan ailenin yaşadığı binanın 3'üncü katındaki dairede çıkan yangında alevlerden kaçan kadının, balkondan atlama anına ait cep telefonu görüntüleri ortaya çıktı.

Afgan ailenin evinde yangın: 3’ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu! Balkondan atlayan kadını komşusu tuttu

Yangının balkona kadar sıçradığı daireden kaçan kadın, korkuluklardan tutarak aşağı doğru sarkıp, kendini boşluğa bıraktı.

Afgan ailenin evinde yangın: 3’ü çocuk 5 kişi hastanelik oldu! Balkondan atlayan kadını komşusu tuttu

Bu sırada alt kat balkonunda bekleyen komşusu, düşen kadını bacağından yakaladı. Komşusunun sıkıca tuttuğu kadın, ters dönüp baş aşağı balkondan sarktı.

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