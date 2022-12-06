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Kısmetse Olur ile ünlenen Melis Buse Betkayan'ın başörtüsüne hakareti cezasız kalmadı!

Katıldığı Kısmetse Olur programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan'ın annesiyle birlikte gittiği alışveriş merkezinde başörtülü kadına, "Varoş, cahil, yobaz" şeklindeki yaptığı hakaret sonrası açılan davada karar çıktı.

06.12.2022 08:58 - Son Güncelleme: 06.12.2022 08:58
Kısmetse Olur ile ünlenen Melis Buse Betkayan’ın başörtüsüne hakareti cezasız kalmadı!

Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Melis Buse Betkayan'ın bir alışveriş merkezinde annesi ile birlikte başörtülü bir kadına hakareti cezasız kalmadı.

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Kısmetse Olur ile ünlenen Melis Buse Betkayan’ın başörtüsüne hakareti cezasız kalmadı!

Kısmetse Olur programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan'ın 5 Mart'ta annesiyle Sarıyer'deki alışveriş merkezinde olduğu bir sırada alışveriş yapan başörtülü bir kadına yanında eşi ve bebeği varken hakaretler yağdırdığı ortaya çıkmıştı.

Kısmetse Olur ile ünlenen Melis Buse Betkayan’ın başörtüsüne hakareti cezasız kalmadı!

Melis Buse Betkayan, yürüyen merdivenlerde duran Ece Vardarlı'ya, "varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" diyerek hakaret etti.

Kısmetse Olur ile ünlenen Melis Buse Betkayan’ın başörtüsüne hakareti cezasız kalmadı!

BURASI ARABİSTAN DEĞİL, YOBAZLAR
İddiaya göre ünlü fenomen, Ece Vardarlı'ya hitaben "varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" şeklinde hakaret etmeye başladı

Kısmetse Olur ile ünlenen Melis Buse Betkayan’ın başörtüsüne hakareti cezasız kalmadı!

Eşine hakaret edildiği sırada Ece'nin eşi Mustafa Vardarlı, yaşananları video kaydı almak için telefonunu çıkarttı.

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