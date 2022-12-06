Kısmetse Olur ile ünlenen Melis Buse Betkayan'ın başörtüsüne hakareti cezasız kalmadı!
Katıldığı Kısmetse Olur programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan'ın annesiyle birlikte gittiği alışveriş merkezinde başörtülü kadına, "Varoş, cahil, yobaz" şeklindeki yaptığı hakaret sonrası açılan davada karar çıktı.
06.12.2022 08:58 - Son Güncelleme: 06.12.2022 08:58
Kısmetse Olur yarışması ile tanınan Melis Buse Betkayan'ın bir alışveriş merkezinde annesi ile birlikte başörtülü bir kadına hakareti cezasız kalmadı.
Kısmetse Olur programıyla adını duyuran sosyal medya fenomeni Melis Buse Betkayan'ın 5 Mart'ta annesiyle Sarıyer'deki alışveriş merkezinde olduğu bir sırada alışveriş yapan başörtülü bir kadına yanında eşi ve bebeği varken hakaretler yağdırdığı ortaya çıkmıştı.
Melis Buse Betkayan, yürüyen merdivenlerde duran Ece Vardarlı'ya, "varoş, cahil yobaz örtmüşsün paçavrayı, burası Arabistan değil" diyerek hakaret etti.