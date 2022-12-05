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Bir garip soygun girişimi: Kendi silahı patlayınca korkudan kaçtı

Osmaniye'de bir garip soygun girişimi... Kadirli ilçesinde şapkasına atkı, yüzüne de eşarp sarıp, markete giren soyguncu, paraları isterken tabancayla bir el ateş etti. Market işletmecisi koltuğundan kalkıp kaçınca, hırsız da korkup soygun yapmadan kaçtı.

05.12.2022 16:42 - Son Güncelleme: 05.12.2022 16:58
Bir garip soygun girişimi: Kendi silahı patlayınca korkudan kaçtı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde bir soyguncu patlattığı silah sonrası korkup soygun yapmadan dükkandan kaçtı.

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Bir garip soygun girişimi: Kendi silahı patlayınca korkudan kaçtı

Olay, Pazar Mahallesi'nde Nusret Kırpık, işlettiği makette sabah saat 07.30'da meydana geldi.

Bir garip soygun girişimi: Kendi silahı patlayınca korkudan kaçtı

Tanınmamak için şapkasına atkı, yüzüne de eşarp saran 25 yaşlarındaki soyguncu, markete girip, işletmeci Nusret Kırpık'a tabancasını doğrultu.

Bir garip soygun girişimi: Kendi silahı patlayınca korkudan kaçtı

SİLAH PATLAYINCA KORKUP KAÇTI

Kasadaki paraları isteyen soyguncu bu sırada tabancayla bir el ateş etti. Ne olduğunu anlamayan Kırpık, koltuğundan fırlayıp, kaçarken soyguncu da korkup, kaçtı.

Bir garip soygun girişimi: Kendi silahı patlayınca korkudan kaçtı

Soyguncu koşarak ara sokaklara girip, gözden kaybolurken olay da güvenlik kamerasına yansıdı.

Bir garip soygun girişimi: Kendi silahı patlayınca korkudan kaçtı

Kısa süreli paniğin artından Nusret Kırpık'ın şikayeti üzerine soygun girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.

Bir garip soygun girişimi: Kendi silahı patlayınca korkudan kaçtı
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