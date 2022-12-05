Bir garip soygun girişimi: Kendi silahı patlayınca korkudan kaçtı
Osmaniye'de bir garip soygun girişimi... Kadirli ilçesinde şapkasına atkı, yüzüne de eşarp sarıp, markete giren soyguncu, paraları isterken tabancayla bir el ateş etti. Market işletmecisi koltuğundan kalkıp kaçınca, hırsız da korkup soygun yapmadan kaçtı.
05.12.2022 16:42 - Son Güncelleme: 05.12.2022 16:58
Tanınmamak için şapkasına atkı, yüzüne de eşarp saran 25 yaşlarındaki soyguncu, markete girip, işletmeci Nusret Kırpık'a tabancasını doğrultu.
Kısa süreli paniğin artından Nusret Kırpık'ın şikayeti üzerine soygun girişiminde bulunan şüphelinin yakalanması için soruşturma başlatıldı.