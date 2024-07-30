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Erzurum'da ambulans kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var!

Erzurum'da feci bir kaza meydana geldi. Ambulans ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2'si sağlık çalışanı 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

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Giriş Tarihi 30 Temmuz 2024, 09:11 Güncelleme 30 Temmuz 2024, 09:15
Erzurum’da ambulans kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var! 1

Erzurum'un Oltu ilçesine bağlı Kırsal Çamlıbel Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı.

Erzurum’da ambulans kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var! 2

KAFA KAFAYA ÇARPIŞTILAR

Kaza, saat 06.00 sıralarında Oltu ilçesi Çamlıbel mahallesi yakınlarında meydana geldi. Saat 02.00'de Oltu'dan Erzurum'a hasta götürdükten sonra geri dönen Fatih Karadeniz (39) yönetimindeki ambulans ile Feyzullah İyisoy'un (75) kullandığı 16 Z 2975 plakalı hafif ticari araç Çamlıbel Mahallesi yakınlarında kafa kafaya çarpıştı.

Erzurum'da feci kaza!

Erzurum’da ambulans kaza yaptı: Ölü ve yaralılar var! 3

4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazada ambulans sürücüsü Fatih Karadeniz ile hemşire Asiye Kaya (39), hafif ticari aracın sürücüsü Feyzullah İyisoy ile Nacihan İyisoy (70) olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansta görevli ikinci hemşire Netice Altınok (39) ağır yaralandı.

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