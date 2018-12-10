Kışın kilo almanızı önleyecek öneriler!
Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal, soğuk kış aylarını kilo almadan geçirmenin mümkün olduğunu söylüyor. Üstelik bunun için fazla çaba sarf etmeye de gerek yok... Peki, kilomuzu korumak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız? Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal kış aylarında kilo almayı önlemenin yollarını anlattı. İşte detaylar...
10 Aralık 2018 Pazartesi, 22:09:45
Güncelleme: 22:20:51
Kış aylarında hemen hepimizin ortak derdi, kilo almak. Havanın soğumasına paralel olarak pek çok alışkanlığımız değişiyor. Yapılan çalışmalar, havalar soğudukça hareket etme seviyemizin düştüğünü, daha yağlı ve karbonhidrat oranı yüksek besinlere yöneldiğimizi gösteriyor.
Ayrıca güneş ışınlarına maruz kalma süremiz de kısalıyor. Tüm bunlar da vücudumuzun biyolojik ritmini ve hormonal dengesini etkileyerek bizi kilo almaya daha yatkın bir hale getiriyor.
Aslında soğuk kış aylarını kilo almadan geçirmeniz mümkün. Üstelik bunun için fazla çaba sarf etmemiz de gerekmiyor. Peki kilomuzu korumak için neler yapmalı, nelerden kaçınmalıyız?
Beslenme ve Diyet Uzmanı Özge Öçal kış aylarında kilo almayı önlemenin yollarını anlattı, önemli uyarılarda bulundu.