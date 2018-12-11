Tam her şey bitti derken...

Vahşi doğada yaşam mücadelesi izleyenleri şaşırtmaya devam ediyor.

11 Aralık 2018 Salı, 02:11:48 Güncelleme: 02:12:28
Tam her şey bitti derken...

Afrika'da sıklıkla rastlanmayacak bir olay gerçekleşiyor.

Tam her şey bitti derken...

Aç bir çita gözüne kestirdiği impalayı dakikalar içinde yakalayarak, daha sakin bir yere sürüklüyor.

Tam her şey bitti derken...

Tam öldürmek üzere iken beklenmedik bir olayla karşılaşıyor.

Tam her şey bitti derken...

Ona doğru gelmeye başlayan babun, çitanın tün planını suya düşürüyor.

Tam her şey bitti derken...

Çita öldürmek üzere olduğu impalayı bırakıp koşarak uzaklaşıyor.

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