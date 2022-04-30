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Haberler Yaşam Kısa, uzun, duygulu, resimli, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları 2022! 🕌ELVEDA RAMAZAN SÖZLERİ - MESAJLARI!

Kısa, uzun, duygulu, resimli, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları 2022! 🕌ELVEDA RAMAZAN SÖZLERİ - MESAJLARI!

Rahmet ve bereket anlamına gelen içinde sayısız hikmet bulunduran Ramazan ayı veda mesajlarını haberimizde bulabilirsiniz. On bir ayın sultanı Ramazan ayı sona eriyor. Mübarek Ramazan ayına veda edilirken, ibadetlerini yerine getiren vatandaşlar sevdiklerine ve dostlarına elveda Ramazan mesajları gönderiyor. İşte Kısa, uzun, duygulu, resimli, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları 2022!

takvim.com.tr
30.04.2022 15:55 - Son Güncelleme: 30.04.2022 15:56
🕌ELVEDA RAMAZAN SÖZLERİ - MESAJLARI! Kısa, uzun, duygulu, resimli, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları 2022!

Elveda Ramazan mesajları sözleri günün araştırılan konulardan birisi oldu. On bir ayın sultanı mübarek Ramazan ayına veda ederken bu mübarek ay için sevdiklerine mesaj göndermek isteyenler elveda Ramazan mesajları için araştırma yapıyor. Haberimizden sizler için hazırladığımız elveda Ramazan mesajlarına ulaşabilir, elveda Ya Şehri Ramazan sözlerini sosyal mecralarda payalaşabilirsiniz...

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🕌ELVEDA RAMAZAN SÖZLERİ - MESAJLARI! Kısa, uzun, duygulu, resimli, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları 2022!

2022 ELVEDA RAMAZAN MESAJLARI!

Ey Mübarek Kur'an ayı Saimlere gufrab ayı Müminlere ihsan ayı şehri mübarek elveda!

Elveda ey şehr-i Ramazan derken; misafiri hoşnut göndermenin yollarına bakalım.

🕌ELVEDA RAMAZAN SÖZLERİ - MESAJLARI! Kısa, uzun, duygulu, resimli, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları 2022!

Hakkıyla kadrin bilmedik, pek çok kusurlar eyledik, nâdim olup tövbe ettik, şehri mübarek elveda!

Bir bahar müjdesi gibiydi gelişin. Rahmetinle kandık, şifa bulduk. Şimdi gidiyorsun ey Şehr-i Ramazan elveda.

🕌ELVEDA RAMAZAN SÖZLERİ - MESAJLARI! Kısa, uzun, duygulu, resimli, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları 2022!

Neşe saçtı gönüle, okundu mukabele, diyoruz güle güle, elveda ya şehr-i Ramazan.

On bir aylık yoldan geldin, Mü"minlere rahmet oldun, Asilere azab oldun, Elveda ey Şehr-i Ramazan elveda.

🕌ELVEDA RAMAZAN SÖZLERİ - MESAJLARI! Kısa, uzun, duygulu, resimli, hadisli Elveda Ya Şehri Ramazan mesajları 2022!

Veda etmek zor geliyor, güle güle demiyoruz, sadece şükrediyoruz bir Ramazanı daha bahşedene.

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