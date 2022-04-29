Diyarbakır'da 'Koyunlar' suç örgütüne operasyon: 1,2 milyon TL değerinde silah ele geçirildi! Tarlada yakalandı
Diyarbakır'da, dün 'Koyunlar' isimli silahlı suç örgütüne 300 polisin katılımıyla düzenlenen, 35 kişinin gözaltına alındığı operasyonda ele geçirilen silah ve mühimmatlar sergilendi. Ele geçirilen 29 ruhsatsız tabanca ve 7 tüfeğin toplam değerinin 1,2 milyon TL olduğu belirtilirken, şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
29.04.2022 16:05 - Son Güncelleme: 29.04.2022 16:19
Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 6 ay süren çalışmayla, iş adamı kimliğine bürünerek galericilik, arazi, ihale ve inşaat işleri gibi sektörlerde etkili olan ancak haksız kazanç elde etmek amacıyla kasten öldürme, yağma, tefecilik, rüşvet, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, ihaleye fesat karıştırma, kasten yaralama ve tehdit suçlarını işleyen 'Koyunlar' isimli silahlı suç örgütünü deşifre etti.