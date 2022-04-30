RAMAZAN İMSAKİYE
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Haberler Yaşam İstanbul'dan büyük kaçış! Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı

İstanbul'dan büyük kaçış! Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı

Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkan sürücüler, Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce kesiminde akıcı yoğunluk oluşturuyor. Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

30.04.2022 09:59 - Son Güncelleme: 30.04.2022 10:20
Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı

Bayram tatilini memleketleri ya da tatil beldelerinde geçirmek isteyen sürücüler, yola çıkmaya başladı.

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Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı

Sürücülerin gidecekleri yerlere hareketiyle özellikle otoyolun Ankara yönünde Bolu Dağı Tüneli, Abant Kavşağı, Yumrukaya, Köroğlu park alanı ve Gerede Karadeniz bağlantı kesiminde akıcı yoğunluk yaşanıyor. Bölgede trafik akışı, zaman zaman durma noktasına geliyor.

Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı

Güzergahta görev yapan trafik, jandarma ve Karayolları ekipleri, ulaşımda aksama yaşanmaması için çalışma yürütüyor.

Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı

Öte yandan D-100 kara yolunun Abant Kavşağı ile Bolu Dağı kesiminde de akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

Bolu ve Düzce kesiminde bayram trafiği başladı
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