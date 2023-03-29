Kış asıl yüzünü şimdi gösterecek! Eldiven atkı kaşkol bere ne varsa hazırlayın! Tam sıcaklar başlıyor derken... Lapa lapa kar yağacak!

Mart ayının son günlerinde sıcak havalar yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerde yağış ve kar yağışı görülecek illeri tek tek açıkladı. Son dakika haberine göre MGM kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerin yer aldığı onlarca kente sarı kodlu uyarı yaptı. Hava şartlarında yaşanan olumsuzluk nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş yaşadığı şehirdeki hava durumunu kontrol ediyor. İşte son uyarılar!