Kış asıl yüzünü şimdi gösterecek! Eldiven atkı kaşkol bere ne varsa hazırlayın! Tam sıcaklar başlıyor derken... Lapa lapa kar yağacak!
Kış asıl yüzünü şimdi gösterecek. Eldiven atkı kaşkol bere ne varsa hazırlayın. Tam sıcaklar başlıyor derken... Lapa lapa kar yağacak. 81 ilde yaşayan vatandaşlar havaların soğumasıyla birlikte Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika açıklamalarına odaklandı. Son olarak Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıda pazar gününden itibaren ülkemizin birçok bölgesinde yağışlı hava ve kar yağışı görülecek. Onlarca şehir için sarı kodlu uyarı yapıldı.
Mart ayının son günlerinde sıcak havalar yerini soğuk havaya bıraktı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü son günlerde yağış ve kar yağışı görülecek illeri tek tek açıkladı. Son dakika haberine göre MGM kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir gibi şehirlerin yer aldığı onlarca kente sarı kodlu uyarı yaptı. Hava şartlarında yaşanan olumsuzluk nedeniyle bazı deniz seferleri iptal edildi. Bu kapsamda milyonlarca vatandaş yaşadığı şehirdeki hava durumunu kontrol ediyor. İşte son uyarılar!
56 KENT İÇİN SARI KODLU UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğü bugün beklenen kuvvetli yağış ve rüzgar nedeniyle İstanbul, Ankara ve İzmir dahil 56 kente sarı kodlu uyarıda bulundu.
Yeni hava durumu raporuna göre bugün beklenen yağışların Marmara'nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Adana'nın kuzey ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Kahramanmaraş, Eskişehir, Ankara'nın kuzey ve batısı, Düzce, Zonguldak, Bolu, Karabük, Kırşehir, Nevşehir, Sivas ve Tokat çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.