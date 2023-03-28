50 kişiden 3'ü bile başarıya ulaşamıyor! Ve beyin yakan mantık soruları geldi! Bu matematik bulmacasını sadece dâhiler 40 saniyede çözebilir
50 kişiden 3'ü bile başarıya ulaşamıyor. Ve beyin yakan mantık soruları geldi. Bu matematik bulmacasını sadece dâhiler 40 saniyede çözebilir. Sosyal medyayı kasıp kavuran mantık soru kısa sürede viral olmayı başardı. Testte o kadar etkileyici sorular soruldu ki çoğu insan şaştı kaldı. Sorular basit gibi görünüyor ancak çok az insan başarılı bir şekilde tüm soruları çözmeyi başarıyor. Size bu soruları çözmeniz için tam 40 saniye verildi. Bu süre zarfı içerisinde başarılı olanları şimdiden tebrik ediyoruz.
28.03.2023 09:00 - Son Güncelleme: 28.03.2023 09:00
Sosyal medyada şu sıralar bulmaca, optik illüzyon ve zeka testleri popülerliğini koruyor. İnsanlar bu testleri çözmek için yoğun çaba sarf ediyor. Pek çoğu basit gibi görünse de bu soruları çözebilmek hiç kolay olmuyor. Birbirinden zorlu düşünme, mantık ve dikkat görevleri içeren bu testleri sadece çok az insan 40 saniyede başarılı bir şekilde tamamlayabiliyor. İster vakit geçirmek ister zeka yeteneğinizi test etmek isteyin bu test mantıktan matematiğe, dikkatten problem çözmeye kadar sizi sınayacak.
10-12 yaş arasındaki çocuklar için hazırlanan testi sadece her 10 yetişkinden birinin geçebildiği açıklandı.