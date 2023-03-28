50 kişiden 3’ü bile başarıya ulaşamıyor! Ve beyin yakan mantık soruları geldi! Bu matematik bulmacasını sadece dâhiler 40 saniyede çözebilir

Sosyal medyada şu sıralar bulmaca, optik illüzyon ve zeka testleri popülerliğini koruyor. İnsanlar bu testleri çözmek için yoğun çaba sarf ediyor. Pek çoğu basit gibi görünse de bu soruları çözebilmek hiç kolay olmuyor. Birbirinden zorlu düşünme, mantık ve dikkat görevleri içeren bu testleri sadece çok az insan 40 saniyede başarılı bir şekilde tamamlayabiliyor. İster vakit geçirmek ister zeka yeteneğinizi test etmek isteyin bu test mantıktan matematiğe, dikkatten problem çözmeye kadar sizi sınayacak.