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Kırmızı ışıkta infaz! Kar maskeli saldırgan 2 kadına kurşun yağdırdı: O anlar ortaya çıktı

Son dakika haberleri... Kocaeli'de kanlı bir olay yaşandı. Kırmızı ışıkta duran iki otomobile, arkadan gelen bir otomobilden kar maskeli kişilerce ateş açıldı. Olayda otomobillerde bulunan Emine Çöp ve Tuğçe Semiz isimli 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı. Polis, kaçan kişileri yakalamak için çalışma başlattı. Kanlı saldırının görüntüleri de ortaya çıktı.

13.02.2022 19:13 - Son Güncelleme: 13.02.2022 19:16
Kırmızı ışıkta infaz! Kar maskeli saldırgan 2 kadına kurşun yağdırdı: O anlar ortaya çıktı

Kocaeli'de kanlı bir olay yaşandı. Kırmızı ışıkta duran iki otomobile, arkadan gelen bir otomobilden kar maskeli kişilerce ateş açıldı. Olayda otomobillerde bulunan Emine Çöp ve Tuğçe Semiz isimli 2 kadın öldü, 1 kişi yaralandı.

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Kırmızı ışıkta infaz! Kar maskeli saldırgan 2 kadına kurşun yağdırdı: O anlar ortaya çıktı

30 EL ATEŞ ETTİKLERİ BELİRLENDİ

Saat 04.45 sıralarında, Gebze Beylikbağı Ankara Caddesi'nde meydana gelen olayda, Emine Çöp ve Tuğçe Semiz'in bulunduğu 34 EKY 853 plakalı otomobil ile Alihan K.'nin bulunduğu 34 DCU 278 plakalı otomobil trafik ışıklarına gelerek yavaşladıkları sırada, arkalarından gelen araçtan inen 2 kişi tabancalarla ateş etti.

Kırmızı ışıkta infaz! Kar maskeli saldırgan 2 kadına kurşun yağdırdı: O anlar ortaya çıktı

2 kişi daha sonra otomobile binerek İstanbul istikametine doğru kaçtı. Tuğçe Semiz başına isabet eden kurşunla olay yerinde yaşamını yitirdi. Boynuna ve sırtına isabet eden kurşunla ağır yaralanan Emine Çöp ise kaldırıldığı Fatih Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kırmızı ışıkta infaz! Kar maskeli saldırgan 2 kadına kurşun yağdırdı: O anlar ortaya çıktı

Omzuna ve vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Alihan K. ise özel bir hastanedeki tedavisinin ardından Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Kırmızı ışıkta infaz! Kar maskeli saldırgan 2 kadına kurşun yağdırdı: O anlar ortaya çıktı

Olay yerinde inceleme yapan polis, 30 adet 9 milimetre kovan tespit etti. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri olayın ardından kaçan 2 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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