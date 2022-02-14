Bursa Orhaneli ilçesi Karıncalı Mahallesi’nde düğünlerde maliyeti azaltma kararı! 50 bin lira tasarruf

"Misafirlerin düğüne davet edilmesi için örtü adeti vardı. Köyde en az alan 500 adet alıyordu. Yılbaşından önce örtünün tanesi 7-8 liraydı. Şu anda 14-15 lira olduğu için düğün yapacak kişiye sıkıntı yaratıyordu. Bu adetin kalkmasını istediler. Daha önce bizde adet olarak geline 4 bilezikle 1 beşibiryerde takılırdı.