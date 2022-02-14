Bursa Orhaneli ilçesi Karıncalı Mahallesi'nde düğünlerde maliyeti azaltma kararı! 50 bin lira tasarruf
Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde yapılan aşiret düğünleri kilolarca altın takılmasıyla biliniyor. Bazı aşiretler ise aldıkları kararlarla düğünlerde takılara sınırlama getirdiler. Türkiye'nin batısında da buna benzer bir karar alındı.Bursa'nın Orhaneli ilçesi Karıncalı Mahallesi'nde yaşayanlar, düğün maliyetlerini azaltma kararı alıp, takılacak takıya kısıtlama getirdi. Mahallenin adetlerinden olan düğünlere davetiye yerine 'yazma' ile misafir çağırma geleneğine son verilen kararla, düğün sahibinin en az 50 bin lira tasarruf edeceği belirtildi.
Uludağ'ın eteklerindeki, 1994- 2014 yılları arasında belde belediyesi olan 470 hane ve 1450 kişilik nüfusuyla 150 yıllık Karıncalı Mahallesi, günler süren düğün eğlenceleri, geline takılan takılar ve davetli çağırma geleneğiyle dikkat çekiyor. Damat tarafının geline en az 4 bilezik taktığı düğünlere misafirler ise yazmayla davet ediliyor.
Kadınlardan gelen taleple toplantı yaptıklarını söyleyen Karıncalı Mahallesi Muhtarı İbrahim Sarı, "Düğünlerde artan maliyetler konusu 3-5 yıldır dillendiriliyordu. Bu talep bize bayanlardan geldi. Düğünlerdeki takıların, hediyelerin biraz fazla olduğunu, bundan sonra evlenecek genç kızların ve erkeklerin evlenmelerinin zorlaştığını söylediler" dedi.
MASRAFLAR ARTTI, GELENEKLER KALKTI
Muhtar İbrahim Sarı, alınan karara göre, erkek tarafının geline 20'şer gramdan 4 bilezik ile 1 beşibiryerde takacağını, davetlilerin yazmayla düğüne çağrılmayacağını, düğün eğlencesinin gece 02.00'de sona ereceğini ve sünnet cemiyetlerinin de 1 günle sınırlandırılacağını söyledi. Sarı, kararla ilgili şunları kaydetti:
"Misafirlerin düğüne davet edilmesi için örtü adeti vardı. Köyde en az alan 500 adet alıyordu. Yılbaşından önce örtünün tanesi 7-8 liraydı. Şu anda 14-15 lira olduğu için düğün yapacak kişiye sıkıntı yaratıyordu. Bu adetin kalkmasını istediler. Daha önce bizde adet olarak geline 4 bilezikle 1 beşibiryerde takılırdı.