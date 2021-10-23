Baba çaresiz kaldı! 2 yaşındaki oğluyla yardıma muhtaç halde

SOSYAL MEDYA MAĞDURU

"Eşimle sosyal medya üzerinden tanıştık. Bir sene boyunca konuştuk. Dört yıl evli kaldık. Bazı sebeplerden dolayı ayrılmak zorunda kaldım. Pandemiden dolayı iş yerimi kapatmak durumunda kaldım. İşler durgundu. Eşimle aramız maddi yönden açıldığı için bazı sebeplerden dolayı ayrıldım. Annem ve babam ben 2 yaşındayken kaybettim. Çocuğuma bakıyorum. Çocuğumla ilgileniyorum. Kaymakamlığa başvurdum. Kıyafet verdiler. Dilekçemi aldılar. Kurula verilecekmiş. Bu zamana kadar iş yerimin üzerindeki evi yapan ustamız vardı. Borç istemiştim. Sağolsun yardım getirmiş bana. Arkadaşlarına da durumumu anlatmış. Yardım toplamış. Şu an devlet büyüklerimden çocuğuma ve bana yardım bekliyorum. Çocuğum bakıma muhtaç olduğu için annesi de yok. Devletimin bana ve çocuğuma sahip çıkmasını istiyorum."