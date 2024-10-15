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Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıcıların ağına takıldı! Hesabına erişildi! Soluğu savcılıkta aldı

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen, dolandırıcıların yeni hedefi oldu. Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtan şahıslar, Özgen'i ikna ederek hesabına erişim sağladı ve 450 bin TL'sini başka bir hesaba aktardı. Dolandırıldığını fark eden Özgen, durumu hemen savcılığa bildirdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturmanın ardından bir şüpheli hakkında 10 yıl hapis cezası talebiyle dava açtı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi :15 Ekim 2024 , 09:02 Güncelleme Tarihi :15 Ekim 2024 , 09:02
Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıcıların ağına takıldı! Hesabına erişildi! Soluğu savcılıkta aldı

Dolandırıcıların hedefindeki isim bu kez ünlü sunucu Cansu Canan Özgen oldu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Mustafa A. isimli kişi banka numarasına benzeyen bir hat ile Cansu Canan Özgen'i aradı. Arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı ve ünlü sunucuya hesap güvenliği için işlem yapılması gerektiğini söyledi.

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıcıların ağına takıldı! Hesabına erişildi! Soluğu savcılıkta aldı

Cansu Canan Özgen, kendisini arayan kişinin banka görevlisi olduğuna ikna oldu. Şüpheli kişi, özel banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lirayı başka hesaba transfer yaptı.

Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıcıların ağına takıldı! Hesabına erişildi! Soluğu savcılıkta aldı

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Durumu fark eden Cansu Canan Özgen dolandırıcıların ağına düştüğünü anlayınca durumu önce banka yetkililerine bildirdi. Hesaba bloke konulmasının ardından ünlü sunucu şüpheliler hakkında savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.

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