Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıcıların ağına takıldı! Hesabına erişildi! Soluğu savcılıkta aldı

Dolandırıcıların hedefindeki isim bu kez ünlü sunucu Cansu Canan Özgen oldu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Mustafa A. isimli kişi banka numarasına benzeyen bir hat ile Cansu Canan Özgen'i aradı. Arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı ve ünlü sunucuya hesap güvenliği için işlem yapılması gerektiğini söyledi.
Cansu Canan Özgen, kendisini arayan kişinin banka görevlisi olduğuna ikna oldu. Şüpheli kişi, özel banka bilgilerine eriştiği sunucunun hesabından 450 bin lirayı başka hesaba transfer yaptı.
SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU
Durumu fark eden Cansu Canan Özgen dolandırıcıların ağına düştüğünü anlayınca durumu önce banka yetkililerine bildirdi. Hesaba bloke konulmasının ardından ünlü sunucu şüpheliler hakkında savcılığa gidip suç duyurusunda bulundu.