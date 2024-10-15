Ünlü sunucu Cansu Canan Özgen dolandırıcıların ağına takıldı! Hesabına erişildi! Soluğu savcılıkta aldı

Dolandırıcıların hedefindeki isim bu kez ünlü sunucu Cansu Canan Özgen oldu. Geçtiğimiz yıl Aralık ayında, Mustafa A. isimli kişi banka numarasına benzeyen bir hat ile Cansu Canan Özgen'i aradı. Arayan kişi kendisini banka görevlisi olarak tanıttı ve ünlü sunucuya hesap güvenliği için işlem yapılması gerektiğini söyledi.