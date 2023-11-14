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Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat! 6 soruda tüm merak edilenler! Okumadan imza atmayın

Kiralık ev için eşine dostuna kefil olanlar da anlaşmazlıklarda arabulucunun yolunu tutuyor. Kefil olarak imza atanlar sadece kira değil hasar, zarar, aidat borçları ile de karşı karşıya kalabiliyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 06:39 Güncelleme 14 Kasım 2023, 07:46
Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat! 6 soruda tüm merak edilenler! Okumadan imza atmayın 1

Kira uyuşmazlıklarında sadece kiracı ve ev sahipleri değil arkadaşına, yakınına kefil olup da yüklü borçlarla karşı karşıya kalanlar da arabulucunun yolunu tutuyor.

Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat! 6 soruda tüm merak edilenler! Okumadan imza atmayın 2

Komşu gürültüsü, tadilat, yıkım gibi ihtilaflar da arabulucuya taşınırken, başvurudan önce Kat Mülkiyeti Kanunu ve Borçlar Kanunu'ndaki yasal hakları bilmekte fayda bulunuyor.

Kiralık ev için kefil olacaklar dikkat! 6 soruda tüm merak edilenler! Okumadan imza atmayın 3

MEMUR KEFİL İSTENİYOR

Ev sahipleri, kiracılardan özellikle memur kefil gösterilmesini isterken, eşi dostu kırmayıp sözleşmeye imza atanlar sadece kira değil hasar, zarar, aidat borçları ile de karşı karşıya kalabiliyor.

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