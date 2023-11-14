HAVA DURUMU | Yurt geneline sağanak alarmı! Montsuz ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın

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Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.