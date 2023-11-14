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HAVA DURUMU | Yurt geneline sağanak alarmı! Montsuz ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın

Meteoroloji Genel Müdrülüğü, 14 Kasım hava durumu raporunu yayımladı. Yeni rapora göre Türkiye genelinde soğuk ve sağanak yağışlı hava bekleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 14 Kasım 2023, 09:06 Güncelleme 14 Kasım 2023, 09:13
HAVA DURUMU | Yurt geneline sağanak alarmı! Montsuz ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın 1

Yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Mersin, K. Maraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinin aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunun yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA DURUMU | Yurt geneline sağanak alarmı! Montsuz ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın 2

Yağışların; Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu, Tunceli, Bingöl, Elazığ, Diyarbakır'ın kuzeyi, Bitlis, Şırnak, Siirt ve Van çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

HAVA DURUMU | Yurt geneline sağanak alarmı! Montsuz ve yağmurluksuz dışarı çıkmayın 3

HAVA SICAKLIĞI
İç ve doğu kesimlerde azalacağı, Trakya'da biraz artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, Ülkemiz genelinde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

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