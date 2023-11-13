Herkes o ile taşınmak isteyecek! TÜİK suç oranı en düşük şehri açıkladı! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ceza infaz kurumlarına giren hükümlerle ilgili verileri değerlendirerek suç oranı en düşük illeri açıkladı. Yapılan analiz sonucunda, ülkemizin çeşitli bölgelerinde suç oranlarının belirlendiği ve toplam suç vakalarının en az yaşandığı illerin sıralandığı liste ortaya çıktı. Oldukça şaşıracağınız o listeyi sizler için derledik. İşte suç oranı en düşük iller...