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Herkes o ile taşınmak isteyecek! TÜİK suç oranı en düşük şehri açıkladı! Kulaklarınıza inanamayacaksınız

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ceza infaz kurumlarına giren hükümlerle ilgili verileri değerlendirerek suç oranı en düşük illeri açıkladı. Yapılan analiz sonucunda, ülkemizin çeşitli bölgelerinde suç oranlarının belirlendiği ve toplam suç vakalarının en az yaşandığı illerin sıralandığı liste ortaya çıktı. Oldukça şaşıracağınız o listeyi sizler için derledik. İşte suç oranı en düşük iller...

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Giriş Tarihi 13 Kasım 2023, 16:20 Güncelleme 13 Kasım 2023, 16:20
Herkes o ile taşınmak isteyecek! TÜİK suç oranı en düşük şehri açıkladı! Kulaklarınıza inanamayacaksınız 1

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ceza infaz kurumlarına giren hükümlerle ilgili verileri analiz ederek suç oranı en düşük illeri belirledi. Yapılan değerlendirmeye göre, ülkemizde suç vakalarının en az görüldüğü bölgeler şu şekilde sıraland...

Herkes o ile taşınmak isteyecek! TÜİK suç oranı en düşük şehri açıkladı! Kulaklarınıza inanamayacaksınız 2

10 Erzurum

Herkes o ile taşınmak isteyecek! TÜİK suç oranı en düşük şehri açıkladı! Kulaklarınıza inanamayacaksınız 3

9 Mardin

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