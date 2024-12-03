Bu gölden su içen taşa dönüyor: Dünyanın en ölümcül gölü! pH değeri 12’yi geçiyor...

Tanzanya'daki Natron Gölü , dünyanın en ölümcül yerlerinden biri olarak bilinir. Bu gölün suyu aşırı sıcak ve son derece aşındırıcıdır. Bu yüzden gölde yüzmek neredeyse imkansızdır. Sıcaklığı 60 dereceyi bulabilen göl, pH değeri 12'ye kadar çıkabilen suyu ile hayvanlar için adeta bir tuzak niteliği taşıyor. Bu gölde su ile temas eden canlılar katılaşarak taşa dönüyorlar. Masalsı pembe renginin ardında ürkütücü bir hikayesi olan göle yakından bakalım...

Doğanın ilginç bir yansıması olan Natron, kırmızı, pembe ve turuncu tonlarına bürünen suyu ile dikkatleri üzerine topluyor. Göl ile temas edip taşlaşan hayvanlar ise adeta bir heykel gibi gölün üzerinde diziliyorlar. Pelikanlar, yarasalar ve martılar ve daha birçok hayvan gölün üzerinde mumyalanmış halde duruyor.

🐣Flamingolar için elverişli bir ortam

Gölün suları hayvan yaşamına pek uygun olmasa da bazı mikroorganizmalar bu ekstrem ortamda hayatta kalmayı başarmıştır. Alkali tortular üreterek göle pembe rengini kazandıran bu canlılar aynı zamanda gölde yaşayan az sayıdaki balık ve su yosunlarının temelini oluşturur.

Flamingolar ise bu zorlu ortamda üreyebilen nadir kuşlardan biridir. Gölün aşındırıcı doğası onları avcılardan korur bu da onların tek güvenli yaşam alanı olmasını sağlar.