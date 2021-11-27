Kimse son TikTok yayını olduğunu bilemezdi! TikTok yayını sırasında zehri eline alan kız...
Dünyada en çok kullanılan mobil uygulamalardan biri olan TikTok'ta bu sefer bir intihara tanık oldu izleyenler. Çin'de popüler bir yayıncı olan Luo Xiao Mao Mao Zi isimli genç kız yayın sırasında elinde bulundurdu zehri alıp bir anda içmeye başladı. Sonrası ise korkunç...
27.11.2021 03:45
- Son Güncelleme: 27.11.2021 03:47
Dünyada en çok kullanılan mobil uygulamalardan biri olan TikTok'ta bu sefer bir intihara tanık oldu izleyenler.
Çin'de popüler bir yayıncı olan Luo Xiao Mao Mao Zi isimli genç kız yayın sırasında elinde bulundurdu zehri alıp bir anda içmeye başladı.