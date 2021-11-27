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Kimse son TikTok yayını olduğunu bilemezdi! TikTok yayını sırasında zehri eline alan kız...

Dünyada en çok kullanılan mobil uygulamalardan biri olan TikTok'ta bu sefer bir intihara tanık oldu izleyenler. Çin'de popüler bir yayıncı olan Luo Xiao Mao Mao Zi isimli genç kız yayın sırasında elinde bulundurdu zehri alıp bir anda içmeye başladı. Sonrası ise korkunç...

27.11.2021 03:45 - Son Güncelleme: 27.11.2021 03:47
Kimse son TikTok yayını olduğunu bilemezdi! TikTok yayını sırasında zehri eline alan kız...

Dünyada en çok kullanılan mobil uygulamalardan biri olan TikTok'ta bu sefer bir intihara tanık oldu izleyenler.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kimse son TikTok yayını olduğunu bilemezdi! TikTok yayını sırasında zehri eline alan kız...

Çin'de popüler bir yayıncı olan Luo Xiao Mao Mao Zi isimli genç kız yayın sırasında elinde bulundurdu zehri alıp bir anda içmeye başladı.

Kimse son TikTok yayını olduğunu bilemezdi! TikTok yayını sırasında zehri eline alan kız...

Olay sonrası hastaneye kaldırılan fenomen, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

Kimse son TikTok yayını olduğunu bilemezdi! TikTok yayını sırasında zehri eline alan kız...

KÜLLERİNİ DE ÇALDILAR

Kimse son TikTok yayını olduğunu bilemezdi! TikTok yayını sırasında zehri eline alan kız...

Fenomenin vefatının ardından ise oldukça ilginç bir olay yaşandı.

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