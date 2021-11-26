10 yıl aradan sonra yeniden başlamıştı! Taşlıgeçit Höyüğü’nde büyük keşif

Taşlıgeçit'teki alanda kazıların devam ettiğini dile getiren Çomak, "En son bu höyükte 2009-2010'da bir kazı çalışması olmuştu. Bu bölgedeki alanlar Demir Çağı olarak tarihlendirilmişti. Bu kazı çalışmalarında Roma dönemine ait büyük bir komplekse ait yapıya ulaştık. Kazı çalışmaları bitince planlar da ortaya çıkacak. Taşlıgeçit Höyüğü, bu bölgedeki en önemli çalışma alanlarından birisi. En az 2 ya da 3 yıl bu çalışmaları burada yürüteceğiz." dedi.