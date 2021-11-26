10 yıl aradan sonra yeniden başlamıştı! Taşlıgeçit Höyüğü'nde büyük keşif
Gaziantep'te bulunan İslahiye ilçesindeki Taşlıgeçit Höyüğü'nde kazı çalışmaları devam ediyor. Bölgede yapılan kazılarda, Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı. Gaziantep Üniversitesi Arkeoloji Bölümü Başkanı Prof. Dr. Atilla Engin konuyla ilgili olarak "Yapı şiddetli bir deprem sonucu yıkılmış ki bu depreme neden olan, muhtemelen bölgenin 1. derece fay hattı olması. Sonrasında bazı mekanlarda yangın izi ve depremden dolayı ölmüş hayvanlar ile bunlara ait iskeletler hatta insan uzuv parçaları da ele geçti" dedi.
26.11.2021 12:41
- Son Güncelleme: 26.11.2021 12:41
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan Taşlıgeçit Höyüğü'ndeki kazı çalışmalarında Roma dönemine ait yapıya ulaşıldı.
Taşlıgeçit'teki alanda kazıların devam ettiğini dile getiren Çomak, "En son bu höyükte 2009-2010'da bir kazı çalışması olmuştu. Bu bölgedeki alanlar Demir Çağı olarak tarihlendirilmişti. Bu kazı çalışmalarında Roma dönemine ait büyük bir komplekse ait yapıya ulaştık. Kazı çalışmaları bitince planlar da ortaya çıkacak. Taşlıgeçit Höyüğü, bu bölgedeki en önemli çalışma alanlarından birisi. En az 2 ya da 3 yıl bu çalışmaları burada yürüteceğiz." dedi.
DEPREMDE ÖLEN HAYVANLARIN İSKELETLERİ ORTAYA ÇIKTI
Prof. Dr. Engin ise Taşlıgeçit Höyüğü'nün özellikle Orta ve Genç Tunç çağlarında önemli bir kent yerleşmesi olduğunu söyledi.