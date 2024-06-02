Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! Türkiye 145 ordu arasında adını zirveye taşıdı

Dünya tarihine bakıldığında, her ülkenin kendini savunma yeteneğinin ne denli kritik olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, Türk orduları, tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de "en iyiler" arasında yerini almayı sürdürüyor.