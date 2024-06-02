Dünya askeri güç sıralaması açıklandı! Türkiye 145 ordu arasında adını zirveye taşıdı

Dünya tarihine bakıldığında, her ülkenin kendini savunma yeteneğinin ne denli kritik olduğu bir kez daha anlaşılmaktadır. Bu bağlamda, Türk orduları, tarih boyunca olduğu gibi günümüzde de "en iyiler" arasında yerini almayı sürdürüyor.
Global Fire Power'ın yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye dünyanın en güçlü 10 askeri gücünden biri olarak öne çıkıyor. Bu prestijli listede 145 ülke arasından sıyrılarak "mükemmeller" kategorisinde yer alan Türk Silahlı Kuvvetleri, uluslararası arenada ne denli güçlü bir konumda olduğunu bir kez daha kanıtladı.
100- KIRGIZİSTAN
99 - LETONYA