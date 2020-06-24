Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru: "Osmanlı Devleti'nden saray mutfağında..."
Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla atv'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster, yeni bölümüyle yine izleyicisini ekranları başına kilitledi. Milyoner'in yayınlanan son bölümünde geceye "Osmanlı Devleti'nde saray mutfağında tatlı ve ekşi yiyecek ve içeceklerin yapıldığı özel bölümün adı nedir?" sorusu damga vurdu. Peki, Osmanlı mutfağıyla ilgili sorulan sorunun cevabı ne? İşte Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vuran Osmanlı Devleti sorusu ve yeni bölümden kareler...
24.06.2020 02:21
- Son Güncelleme: 24.06.2020 02:29
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