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Meteoroloji uyardı! Ankara, İstanbul, İzmir... Çok şiddetli geliyor! HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava tahminini duyurdu. Son tahmine göre şiddetli yağış uyarısı yapılırken sel ve su baskınlarına karşı da dikkatli olunması gerektiği bildirildi. İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarısı ve İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

10.12.2022 11:28 - Son Güncelleme: 10.12.2022 12:04
Meteoroloji uyardı! Ankara, İstanbul, İzmir... Çok şiddetli geliyor! HAVA DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son hava durumu raporuyla şiddetli yağış ve sel uyarısı yaptı. Metetorolojinin uyarısında Ankara, İstanbul ve İzmir için de yağış uyarısı yapıldı.

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Meteoroloji uyardı! Ankara, İstanbul, İzmir... Çok şiddetli geliyor! HAVA DURUMU

METEOROLOJİ HAVA DURUMU TAHMİNİ: YAĞIŞ GELİYOR

Yapılan en son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ile Batı Karadeniz'in batısının yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Çanakkale'nin güney kesimleri ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Ankara, İstanbul, İzmir... Çok şiddetli geliyor! HAVA DURUMU

HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı, yurt genelinde mevsim normallerinin 4-8 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güneyli yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette, Marmara ile Kıyı Ege'de kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-80 km / saat) şeklinde esmesi bekleniyor.

Meteoroloji uyardı! Ankara, İstanbul, İzmir... Çok şiddetli geliyor! HAVA DURUMU

KUVVETLİ YAĞIŞ VE RÜZGAR UYARISI

Yağışların; Çanakkale'nin güneyi ve Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olarak kuvvetli (20 - 50 kg / m2) olması beklendiğinden yaşanabilecek sel, su baskını gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Rüzgarın Marmara ve Kıyı Ege'de güneyli yönlerden kuvvetli (40 - 80 km / saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek Ulaşımda aksamalar, Çatı Uçması, Ağaç ve direklerin devrilmesi, Soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Meteoroloji uyardı! Ankara, İstanbul, İzmir... Çok şiddetli geliyor! HAVA DURUMU

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölge genelinin sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Çanakkale'nin güneyi ile Balıkesir'in batı ilçelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın lodos'tan kuvvetli ve kısa süreli fırtına (50-80 km / saat) şeklinde eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı

KOCAELİ °C, 18°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı

TEKİRDAĞ °C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu sağanak yağışlı

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