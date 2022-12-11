Kader Yıldız'ın annesinden nişanlısı hakkında şok iddialar: İntihardan sonra bakın neler yapmış
İstanbul'da bulunan bir AVM'nin balkonundan atlayarak intihar eden 25 yaşındaki Kader Yıldız'ın annesi kızının ölümüyle ilgili nişanlısı B.Y.'yi suçladı. Acılı annenin iddiaları şok etkisi yarattı.
11.12.2022 12:35 - Son Güncelleme: 11.12.2022 12:38
Kader Yıldız daha 25 yaşındaydı... Tarihler 10 Ekim 2022'yi gösterdiğinde İstanbul Beylikdüzü'ndeki AVM'nin balkonundan atladı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.
Acılı annesi Gülnaz Yıldız, Kader'in el birliğiyle öldürüldüğünü anlattı.