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Kader Yıldız'ın annesinden nişanlısı hakkında şok iddialar: İntihardan sonra bakın neler yapmış

İstanbul'da bulunan bir AVM'nin balkonundan atlayarak intihar eden 25 yaşındaki Kader Yıldız'ın annesi kızının ölümüyle ilgili nişanlısı B.Y.'yi suçladı. Acılı annenin iddiaları şok etkisi yarattı.

11.12.2022 12:35 - Son Güncelleme: 11.12.2022 12:38
Kader Yıldız’ın annesinden nişanlısı hakkında şok iddialar: İntihardan sonra bakın neler yapmış

Kader Yıldız daha 25 yaşındaydı... Tarihler 10 Ekim 2022'yi gösterdiğinde İstanbul Beylikdüzü'ndeki AVM'nin balkonundan atladı. Tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

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Kader Yıldız’ın annesinden nişanlısı hakkında şok iddialar: İntihardan sonra bakın neler yapmış

Acılı annesi Gülnaz Yıldız, Kader'in el birliğiyle öldürüldüğünü anlattı.

Kader Yıldız'ın AVM terasından atlama anları | Video

Kader Yıldız’ın annesinden nişanlısı hakkında şok iddialar: İntihardan sonra bakın neler yapmış

Kızının nişanlısı B.Y'ı suçladı. Şu açıklamaları yaptı: Kızım B.Y ile 3-4 yıl önce tanışmış. Nişanlarını ben yaptım. Kızım nişandan bir süre sonra B.Y'nın kendisini aldattığını öğrendi. Yüzüğü attı. Ama o, Kader'i yine kandırdı. Çünkü kızım çok aşıktı.

Kader Yıldız’ın annesinden nişanlısı hakkında şok iddialar: İntihardan sonra bakın neler yapmış

Nişandan sonra kızıma takılan 200 bin liralık takıyı 'İş kuracağım' diyerek aldı. Kızıma 100 bin TL'lik kredi çektirdi! Hepsini sevgilisiyle harcadı. Kızım B.Y'nınyine kendisini aldattığını öğrenmişti.

Kader Yıldız’ın annesinden nişanlısı hakkında şok iddialar: İntihardan sonra bakın neler yapmış

Olay günü kayınvalidesi S.E ve B.Y'nın sevgilisi A.G ile buluştu. Kızıma ne dedilerse çok ağlamış. Sonra onu olayın yaşandığı AVM'ye bırakmışlar.

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