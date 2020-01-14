Kilyos'taki kazadan sağ kurtulan balıkçıdan şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti

Kilyos açıklarında 10 Ocak'ta meydana gelen, bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar Gemisi su altı araması yaparken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 2 bot ve 1 dalış timi de su üstünde arama faaliyeti yürütüyor.