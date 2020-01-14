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Kilyos'taki kazadan sağ kurtulan balıkçıdan şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti

Son dakika haberi... Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı. Kazadan sağ kurtulan balıkçıların iddiaları ise çok konuşulacak cinsten.

14.01.2020 16:23 - Son Güncelleme: 14.01.2020 16:28
Kilyos'daki kazadan sağ kurtulan balıkçıdan şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti

Kilyos açıklarında 10 Ocak'ta meydana gelen, bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar Gemisi su altı araması yaparken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 2 bot ve 1 dalış timi de su üstünde arama faaliyeti yürütüyor.

Kilyos'daki kazadan sağ kurtulan balıkçıdan şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti

Çalışmalar sırasında 1 balıkçının daha cesedi, TCG Alemdar Gemisi derin su dalgıçlarınca 1,5 saatlik çalışma sonucu 77 metre derinlikten çıkarıldı. Cenazenin Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılacağı öğrenildi.

Kilyos'daki kazadan sağ kurtulan balıkçıdan şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti

Öte yandan İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün yapılan çalışmalarda bir balıkçının daha cesedine ulaşıldığı belirtilerek, "Kayıp balıkçılardan İ.D'nin naaşı çıkarıldı." ifadeleri kullanıldı.

Kilyos'daki kazadan sağ kurtulan balıkçıdan şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti

Açıklamada, kaybolan diğer balıkçı için arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kilyos'daki kazadan sağ kurtulan balıkçıdan şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti

RUSLAR BİZ GÖRDÜ, DURMADI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar'ın birinci sınıf dalgıçları tarafından çıkartılan balıkçı İlyas Domaç'ın cansız bedeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Domaç ailesinin yakınlarından Abdullah Işıldak, kazadan sağ kurtulan balıkçıların 'Rus tankeri kazadan sonra bizi gördü, fener çaktılar, yollarına durmadan devam ettiler" dediğini aktardı.

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