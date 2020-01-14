Kilyos'taki kazadan sağ kurtulan balıkçıdan şok iddia: Ruslar bizi gördü, durmadan devam etti
Son dakika haberi... Kilyos açıklarında Rus bayraklı "GLARD 2" isimli tankerle çarpıştıktan sonra batan Türk bayraklı "Dursun Ali Coşkun" isimli balıkçı teknesinde kaybolan balıkçılardan birinin daha cesedi çıkarıldı. Kazadan sağ kurtulan balıkçıların iddiaları ise çok konuşulacak cinsten.
Kilyos açıklarında 10 Ocak'ta meydana gelen, bir tanker ile balıkçı teknesinin çarpıştığı kaza sonrası kaybolan balıkçıları arama çalışmaları sürüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı TCG Alemdar Gemisi su altı araması yaparken Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı 1 helikopter, 2 bot ve 1 dalış timi de su üstünde arama faaliyeti yürütüyor.
RUSLAR BİZ GÖRDÜ, DURMADI
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı denizaltı kurtarma gemisi TCG Alemdar'ın birinci sınıf dalgıçları tarafından çıkartılan balıkçı İlyas Domaç'ın cansız bedeni, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na getirildi. Domaç ailesinin yakınlarından Abdullah Işıldak, kazadan sağ kurtulan balıkçıların 'Rus tankeri kazadan sonra bizi gördü, fener çaktılar, yollarına durmadan devam ettiler" dediğini aktardı.