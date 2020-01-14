Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi'nin son hali dikkat çekti! Tosun Paşa nerede çekildi?
Tosun Paşa Yeşilçam'ın en çok sevilen filmleri arasında yer alıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Bilge Zobu gibi usta isimlerin yer aldığı Tosun Paşa filminin her sahnesi ayrı sevildi. Televizyon izleyicilerinin severek izlediği filmin çekildiği Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırtıyor. Peki, Tosun Paşa filmi nerede çekildi? İşte milyonların merak ettiği o sorunun yanıtı...
14.01.2020 21:29
- Son Güncelleme: 14.01.2020 21:31
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