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Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi'nin son hali dikkat çekti! Tosun Paşa nerede çekildi?

Tosun Paşa Yeşilçam'ın en çok sevilen filmleri arasında yer alıyor. Başrollerinde Kemal Sunal, Şener Şen, Müjde Ar, Adile Naşit, Ayşen Gruda ve Bilge Zobu gibi usta isimlerin yer aldığı Tosun Paşa filminin her sahnesi ayrı sevildi. Televizyon izleyicilerinin severek izlediği filmin çekildiği Yeşil Vadi'nin son hali görenleri şaşırtıyor. Peki, Tosun Paşa filmi nerede çekildi? İşte milyonların merak ettiği o sorunun yanıtı...

14.01.2020 21:29 - Son Güncelleme: 14.01.2020 21:31
Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi'nin son hali dikkat çekti! Tosun Paşa nerede çekildi?

Tosun Paşa filmi izleyicilerin hala gülerek izlediği yapımlar arasında. Çekildiğin günden bu yana pek çok kez izlenen Tosun Paşa filminin her sahnesi izleyiciler tarafından ayrı ayrı seviliyor. Televizyon izleyicilerinin severek izlediği film, yayıncılar tarafından da sık sık tercih ediliyor.

Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi'nin son hali dikkat çekti! Tosun Paşa nerede çekildi?

Filmle ilgili en çok merak edilenlerden biri de çöl sahnelerinin nerede çekildiği.

Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi'nin son hali dikkat çekti! Tosun Paşa nerede çekildi?

Tosun Paşa filminin çöl sahneleri Kilyos'ta gerçekleştirildi.

Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi'nin son hali dikkat çekti! Tosun Paşa nerede çekildi?

Yeşil Vadi sahneleri ise Kemerburgaz Ağaçlı Köyü'nde çekildi.

Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi'nin son hali dikkat çekti! Tosun Paşa nerede çekildi?
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