Tosun Paşa filmindeki Yeşil Vadi'nin son hali dikkat çekti! Tosun Paşa nerede çekildi?

Tosun Paşa filmi izleyicilerin hala gülerek izlediği yapımlar arasında. Çekildiğin günden bu yana pek çok kez izlenen Tosun Paşa filminin her sahnesi izleyiciler tarafından ayrı ayrı seviliyor. Televizyon izleyicilerinin severek izlediği film, yayıncılar tarafından da sık sık tercih ediliyor.