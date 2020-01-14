Günlük burç yorumları – 14 Ocak 2020 Salı
Günlük burç yorumları Takvim'den Binnur Sormageç, Yeni Asır'dan Filiz Özkol ve Sabah'tan Zeynep Turan'ın yorumuyla takvim.com.tr'de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 14 Ocak Salı günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ:
İş ilişkilerinizde yaratıcı yönlerinizi çevrenizle paylaşmak istediğinizde, yalnız kaldığınızı görebilirsiniz. Bugün, düşüncelerinizi gizleme gereği duyuyor ve çevrenizden çabuk etkileniyorsunuz. Onlarla aranızda iletişim sorunu yaşamaktan kaçınmalısınız. Çeşitli kaynakları araştırarak size en uygun olan çalışmayı, bulmaya çalışmalısınız.
BOĞA:
Enerji yoğunluğunuz nedeniyle ataklığınız üzerinizde. Ay, kombinasyon burcunuz Başak'ta ilerlerken, kişisel ilişkilerinizde idealist yapınız başarılı bir kompozisyon çizerek, duygularınızla mantığınız aynı noktada buluşuyor. Bugün değişik ortamlarda bulunacak fakat, hiç kimsenin etkisi altında kalmayacaksınız
İKİZLER:
Ay'ın bulunduğu konum; ailenizle birlikte, riskli kararlara imza atabileceğinizi gösteriyor. Ani heyecanlarınıza kapıldığınız zaman, bir sonraki adımınızda yanılgı içine düşebiliyorsunuz. Bugün, iddiacı yapınız çevrenizle aranızda çelişkiler doğmasına neden olabilir.Yaşam kalitenizi arttıracak öğeler üzerinde durmanız, bazılarına ters gelebilir.
YENGEÇ:
Duygusal aşırılıkların zararlı olduğunu bildiğiniz için, temkinli ve sakin hareket etmek istediğiniz bir gün. Siz, sessiz kalarak karşı tarafı sınamak isterken, onlar da, sizin adınıza karar vermekten çekiniyor. İlk adımı sizden bekleyen kişilerin tavırlarını yanlış değerlendirebilirsiniz. Bugün iştahınız oldukça açık. Formunuzu korumalısınız.
ASLAN:
Yakın çevrenizle ilgili değişimler söz konusu. Bazı ortak çalışmalar için uygun bir gün. Kardeşler veya akrabalarla ilgili yenilikler gündeme gelecektir. Onların bazı sorunlarına yardımcı olmak isteyecek ve değişik fikirler vereceksiniz. Bazen yardım etme konusunda aşırıya kaçarak, karşınızdaki kişilerin sorunlarını fazla üstleniyorsunuz.