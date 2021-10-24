Kilosu 40 lira! Bu işi yapana günlük 600 lira!

GÜNLÜK 600 LİRA

Bölgede en fazla üretimin yapıldığı Eğrikavak Yaylası da hasat heyecanının yaşandığı yerlerden biri. Diğer ürünlere göre toplaması zor olan kestane için kadınlar 250, erkekler ise ağaçların yüksekliğine göre 600 liraya kadar yevmiye alıyor.