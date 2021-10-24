Kilosu 40 lira! Bu işi yapana günlük 600 lira!
Türkiye kestane üretiminin yüzde 42'sini karşılayan Aydın'da yaylalara göç eden üreticiler için hasat zamanı başladı. Toplaması zor olan kestane için kadınlar 250, erkekler ise ağaçların yüksekliğine göre 600 liraya kadar yevmiye alıyor. Kilosu ise 40 liradan satılıyor.
24.10.2021 09:05
- Son Güncelleme: 24.10.2021 09:05
Aydın Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre 73 bin 433 dekar alanda yılda 27 bin ton kestanenin üretildiği Aydın, Türkiye'de üretilen 63 bin 580 ton kestanenin yüzde 42'sini karşılıyor. Coğrafi işaret tesciliyle korunan Aydın kestanesinde hasat, zorluğu ve tehlikeleriyle dikkati çekiyor.
Özellikle Efeler, Köşk, Sultanhisar ve Nazilli ilçelerinde yüksek rakımdaki kestane ağaçlarının bulunduğu yaylalara çıkan üreticiler, ağaçtan düşürüp dikenli kozalaklarından ayırdıkları kestaneleri iç ve dış pazar siparişlerine yetiştirmeye çalışıyor.