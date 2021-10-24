Bir aile yok oldu! Burdur'da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 5 ölü
Burdur kara yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun traktör ve otomobile çarptığı kazada yaralanan baba ile kızı da hayatını kaybetti. Yaşanan trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi. İşte elim kazanın tüm detayları ve olay yerinden görüntüler...
24.10.2021 05:25
- Son Güncelleme: 24.10.2021 05:32
Kazanın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ağır yaralı Yağmur ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan babası Bayram Baş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.