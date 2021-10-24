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Bir aile yok oldu! Burdur'da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 5 ölü

Burdur kara yolunda, sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonun traktör ve otomobile çarptığı kazada yaralanan baba ile kızı da hayatını kaybetti. Yaşanan trafik kazasında ölü sayısı 5'e yükseldi. İşte elim kazanın tüm detayları ve olay yerinden görüntüler...

24.10.2021 05:25 - Son Güncelleme: 24.10.2021 05:32
Bir aile yok oldu! Burdur’da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 5 ölü

Yeşilova-Burdur kara yolu Harmanlı köyü kavşağında 3 aracın karıştığı kazada ölü sayısı 5'e çıktı.

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Bir aile yok oldu! Burdur’da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 5 ölü

Kazanın ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen ağır yaralı Yağmur ile Burdur Devlet Hastanesi'ne kaldırılan babası Bayram Baş da müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Bir aile yok oldu! Burdur’da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 5 ölü

Burdur'un Yeşilova ilçesinde dün Ahmet Aydoğan'ın kullandığı kamyon, önce Yusuf Akın idaresindeki römorklu traktörle çarpışmış, karşı şeride geçen araç, Şenol Özalp'in kullandığı otomobile çarpmıştı.

Bir aile yok oldu! Burdur’da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 5 ölü

Kazada otomobil sürücüsü Özalp, yanındaki yolculardan Günaydın Cirit Baş ile 6 yaşındaki oğlu Mehmet Emir Baş kaza yerinde yaşamını yitirmişti.

Bir aile yok oldu! Burdur’da kontrolden çıkan kamyon dehşet saçtı: 5 ölü

Baba Bayram ile kızı Yağmur Baş ağır yaralanmış, traktör ve kamyon sürücüleri gözaltına alınmıştı.

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