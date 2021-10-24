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İstanbul'a 2 saat uzaklıkta! Düzce yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu

İstanbul'a 2 saat uzaklıkta yer alan Düzce'nin yaylaları sonbahar mevsiminde adeta birer tablo gibi. Seyrine doyum olmaz güzellikte manzaralar sunan Düzce Yaylaları hafta sonu için İstanbul'dan kaçanlara ev sahipliği yapıyor. Düzce'nin Pürenli, Balıklı, Derebalık ve Hera yaylaları, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu sonbaharda da doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor. Öte yandan Türkiye'nin sınır şehirlerinden Ardahan'da Çıldır Gölü'nde sonbahar renklerine büründü. İşte Düzce'nin Pürenli, Balıklı, Derebalık ve Hera yaylaları ile Ardahan Çıldır Gölü'nden eşsiz sonbahar manzaraları...

AA
24.10.2021 10:56 - Son Güncelleme: 24.10.2021 10:56
İstanbul’a 2 saat uzaklıkta! Düzce yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu

Düzce'nin Pürenli, Balıklı, Derebalık ve Hera yaylaları, sarı, yeşil ve kahverengi tonlarının hakim olduğu sonbaharda da doğaseverleri ağırlamaya devam ediyor.

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İstanbul’a 2 saat uzaklıkta! Düzce yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu

Gölyaka ilçesi ile Bolu'nun Taşkesti ilçesi sınırlarının birleştiği noktada yer alan, içerisinde gölet ve çam ağaçlarının bulunduğu Pürenli Yaylası, güzelliğiyle Doğu Karadeniz yaylalarını aratmıyor.

İstanbul’a 2 saat uzaklıkta! Düzce yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu

Düzce'ye 28 kilometre mesafedeki 1400 rakımlı yayla, İstanbul ve Ankara gibi iki metropol kente yakınlığı nedeniyle de doğa tutkunlarınca tercih ediliyor.

İstanbul’a 2 saat uzaklıkta! Düzce yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu

Hafta sonları doğa turlarının yapıldığı yaylaya gelenler, yol üzerindeki Efteni Gölü ve Güzeldere Şelalesi Tabiat Parkı'nı da ziyaret etme fırsatı yakalıyor.

İstanbul’a 2 saat uzaklıkta! Düzce yaylalarında sonbahar renkleri hakim oldu

Pürenli Yaylası'ndan ulaşımın sağlandığı rakımları 800 ile 1900 metre arasında değişen Balıklı, Derebalık ve Hera yaylaları da kalabalık ortamlardan uzaklaşmak isteyen doğaseverlerin gözde alanları arasında bulunuyor.

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