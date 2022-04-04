RAMAZAN İMSAKİYE
Vav TV İzle
Haberler Yaşam Kilosu 200 TL! 250 gramlık paketlerde satılıyor! İstanbul ve Ankara’dan talep yağıyor!

Kilosu 200 TL! 250 gramlık paketlerde satılıyor! İstanbul ve Ankara’dan talep yağıyor!

Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli merkezlerinden olan Mersin'de örtü altında turfanda yenidünya meyvesinin hasadı yapıldı, ilk hasadın kilogramı temsili olarak 200 TL'den alıcı buldu.

04.04.2022 09:31 - Son Güncelleme: 04.04.2022 09:31
Kilosu 200 TL! 250 gramlık paketlerde satılıyor! İstanbul ve Ankara’dan talep yağıyor!

Her mevsim olduğu gibi turfanda da örtü altından sebze ve meyve üretimiyle ön plana çıkan Mersin'in Erdemli ilçesinde erik ile kayısı çağlasından sonra Malta veya sarıkız olarak da bilinen "yenidünya" meyvesinin ilk hasadı yapıldı. Üretici Halit Taner'in serasında 12 yıldır yetiştirdiği ağaçlardan sararan yenidünya meyveleri tek tek toplandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Kilosu 200 TL! 250 gramlık paketlerde satılıyor! İstanbul ve Ankara’dan talep yağıyor!

Ürünler İstanbul ve Ankara başta olmak üzere alıcılara ulaştırılmak üzere 250 gramlık paketlere konularak hazır hale getirildi. Türkiye'de ilk yenidünya hasadı olması nedeniyle, toplanan ürünler temsili olarak 200 TL'den alıcı buldu.

Kilosu 200 TL! 250 gramlık paketlerde satılıyor! İstanbul ve Ankara’dan talep yağıyor!

Nisan ayı sonuna doğru örtü altındaki hasadın biteceği, ardından açık bahçelerdeki ürünlere geçileceği kaydedildi.

Kilosu 200 TL! 250 gramlık paketlerde satılıyor! İstanbul ve Ankara’dan talep yağıyor!

"İLK HASADIMIZI YAPTIK"
15 yıldır çiftçilik yaptığını anımsatan Halit Taner, "Bu gördüğünüz serada örtü altı yenidünya, malta eriği üretimi yapıyorum. Ağaçlarımız yaklaşık 12 yaşlarında. Şimdi ilk hasadımızı yaptık, bu turfanda oluyor. Şu anda hiçbir yerde meyve yok. Bu Türkiye'nin ilk meyvesi" dedi.

Kilosu 200 TL! 250 gramlık paketlerde satılıyor! İstanbul ve Ankara’dan talep yağıyor!

Bu yıl kış şartlarının sert geçmesi nedeniyle hasadın geciktiğini aktaran Taner, "Hava şartları çok fena geçti, fevkalade bir mart ayı yaşadık. Tüm Türkiye'de, dünyada. Onun için az daha gecikme oldu. Geçmiş yıllarda 3-5 gün daha erken oluyordu. Hava şartları ve iklimle yakından ilgili bir olay. Her ne kadar serada olsa da iklimle ilgili bir olay.

SON DAKİKA