Kilosu 200 TL! 250 gramlık paketlerde satılıyor! İstanbul ve Ankara’dan talep yağıyor!

Bu yıl kış şartlarının sert geçmesi nedeniyle hasadın geciktiğini aktaran Taner, "Hava şartları çok fena geçti, fevkalade bir mart ayı yaşadık. Tüm Türkiye'de, dünyada. Onun için az daha gecikme oldu. Geçmiş yıllarda 3-5 gün daha erken oluyordu. Hava şartları ve iklimle yakından ilgili bir olay. Her ne kadar serada olsa da iklimle ilgili bir olay.