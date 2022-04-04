Kilosu 200 TL! 250 gramlık paketlerde satılıyor! İstanbul ve Ankara’dan talep yağıyor!
Türkiye'nin yaş sebze ve meyve üretiminde önemli merkezlerinden olan Mersin'de örtü altında turfanda yenidünya meyvesinin hasadı yapıldı, ilk hasadın kilogramı temsili olarak 200 TL'den alıcı buldu.
Her mevsim olduğu gibi turfanda da örtü altından sebze ve meyve üretimiyle ön plana çıkan Mersin'in Erdemli ilçesinde erik ile kayısı çağlasından sonra Malta veya sarıkız olarak da bilinen "yenidünya" meyvesinin ilk hasadı yapıldı. Üretici Halit Taner'in serasında 12 yıldır yetiştirdiği ağaçlardan sararan yenidünya meyveleri tek tek toplandı.
"İLK HASADIMIZI YAPTIK"
15 yıldır çiftçilik yaptığını anımsatan Halit Taner, "Bu gördüğünüz serada örtü altı yenidünya, malta eriği üretimi yapıyorum. Ağaçlarımız yaklaşık 12 yaşlarında. Şimdi ilk hasadımızı yaptık, bu turfanda oluyor. Şu anda hiçbir yerde meyve yok. Bu Türkiye'nin ilk meyvesi" dedi.
Bu yıl kış şartlarının sert geçmesi nedeniyle hasadın geciktiğini aktaran Taner, "Hava şartları çok fena geçti, fevkalade bir mart ayı yaşadık. Tüm Türkiye'de, dünyada. Onun için az daha gecikme oldu. Geçmiş yıllarda 3-5 gün daha erken oluyordu. Hava şartları ve iklimle yakından ilgili bir olay. Her ne kadar serada olsa da iklimle ilgili bir olay.