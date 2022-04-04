’Dünyanın en uzun kadını’ Rumeysa Gelgi’den 3 rekor daha!

'YENİ REKORLARIM ONAYLANDI'

Yeni rekorların onaylandığını belirten Rumeysa Gelgi, "Bir ay kadar önce 'dünyanın en uzun eline sahip kadın', 'dünyanın en uzun parmaklarına sahip kadın' ve 'dünyanın en uzun sırtına sahip kadın' unvanlarını elde ettim. Bu rekorlar için başvuru yapmak, geçtiğimiz yıl 'dünyanın en uzun boylu kadını' unvanını elde ettiğim zamanlardan beri aklımdaydı. Bu yıl tekrar, bu 3 unvan için başvuru yaptım. Bir ölçüm süreci gerçekleştirdik ve yeni rekorlarım onaylandı" dedi.

