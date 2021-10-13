8400 yıl kesintisiz yaşam alanı olarak kullanıldı! Yumuktepe Höyüğü’nde kazı çalışmaları sürüyor

Bunun üzerine çalışmanın yönünü değiştirdiklerini dile getiren Caneva, "Açık hava müzesi için yapılması gerekenlere yoğunlaştık. Bu noktada en önemlisi koruma. Daha önce kazılmış alanlar, duvarlar veya profilleri korumak zorunda kaldık. Tabi daha çok bilimsel bakımdan küçük bir şey anlamak için yeter ama halka göstermek için daha geniş bir alan olması lazım. Burayı ziyaretçilere belli bir şekilde göstermek lazım; şimdi onu yapıyoruz" dedi.