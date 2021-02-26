Kilosu 100 TL! Doğal sabunlara talep patlaması var

"KORONAVİRÜS DÖNEMİNDE TALEP KATBEKAT ARTTI"

Eşi ve oğlu ile beraber sabun ürettiği ve bu mesleği babasından öğrendiğini söyleyen Özcan Kaya, "Hem ilimizden hem de şehir dışından sabunlara yoğun talep var. Bu sabunların, vücuttaki virüsleri öldürücü özelliği var. Şehir dışındaki çok sayıda vatandaş bunu alıp, kullanmaktadır. Özellikle koronavirüs döneminde talepler katbekat arttı. Ankara, İstanbul, İzmir gibi büyükşehirlere ve birçok ile gönderiyoruz. Ayrıca, Almanya'ya da her yıl 5 ton sabun gönderiyoruz" dedi

