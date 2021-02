Genç Rabia ömrünün baharında hayata veda etti! Ailesi kedisi ile teselli buluyor

Lui kardeşimin her şeyiydi. Kedisini çok sever ve ona gözü gibi bakardı. Lui de Rabia'yı çok sever ve her gün işten dönmesi için kapıyı beklerdi. Kardeşimden geriye kalan Lui'ye onun baktığı gibi bakacağız. Rabia'nın ölümünden sonra Lui de içine kapandı ve halen Rabia gelecek diye bekliyor. Kardeşim tüm sokak hayvanlarını çok sever ve her gün onları beslerdi" dedi.