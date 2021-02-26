Genç Rabia ömrünün baharında hayata veda etti! Ailesi kedisi ile teselli buluyor
Gaziantep'te nüfus memuru Rabia Kılınç (25), yıllık izinli olarak eski mesai arkadaşlarını ziyarete gittiği Sakarya'da geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Rabia'nın ölümü ile büyük üzüntü yaşayan ailesi, şimdi ondan geriye kalan kedisi 'Lui' ile teselli buluyor. Ömrünün baharında hayata veda eden kızının ardından gözyaşı döken Şahin Kılınç, Rabia'yı kendilerinden koparan sürücünün en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyor.
20 Şubat Cumartesi gecesi yeniden bir arkadaşı ile İstanbul'a dönmek üzere arkadaşının kullandığı araca binmek isteyen Rabia Kılınç'a otomobil çarptı. Yaralanan Rabia Kılınç, kaldırıldığı Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 3 gün sonra hayatını kaybetti. Ölümü ile ailesinin yanı sıra Sakarya ve Gaziantep'teki mesai arkadaşlarını yasa boğan Rabia Kılınç, memleketi Gaziantep'te toprağa verildi.
GERİYE KEDİSİ İLE ÇEKTİĞİ GÖRÜNTÜLERİ KALDI
Rabia Kılıç'tan geriye, gönüllü olarak sokak hayvanlarını beslediği sırada sahiplendiği ve hiç ayrılmadığı kedisi Lui ile çektiği videolar kaldı. Sokak hayvanları ile ilgili çeşitli derneklerde gönüllü olarak yer alan Rabia Kılınç'ın, mesai dışındaki zamanlarda sokak hayvanlarını beslediği belirtildi.
"KARDEŞİMDEN BİZE KALAN TEK YADİGAR KEDİSİ LUİ"
Hayat sevinci ile etrafına neşe saçan kişiliği ile tanınan Rabia'nın ablası Miyesen Kılınç, kardeşinin tam bir hayvansever olduğunu ve geride kendilerine kedisi Lui'yi bıraktığını ifade etti. Lui'nin, kardeşinin her şeyi olduğunu anlatan acılı abla, "Kardeşimden bize kalan en büyük yadigar kedisi Lui.
Lui kardeşimin her şeyiydi. Kedisini çok sever ve ona gözü gibi bakardı. Lui de Rabia'yı çok sever ve her gün işten dönmesi için kapıyı beklerdi. Kardeşimden geriye kalan Lui'ye onun baktığı gibi bakacağız. Rabia'nın ölümünden sonra Lui de içine kapandı ve halen Rabia gelecek diye bekliyor. Kardeşim tüm sokak hayvanlarını çok sever ve her gün onları beslerdi" dedi.