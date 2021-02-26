Öterken bayılan Denizli horozu Bahtiyar baba oldu! 10 civcivi var

Gökbudak, yavruyken bakımını üstlendiği horozun kendisi için çok değerli olduğunu belirtti. Horozunun çalınmasından korktuğunu belirten Gökbudak, "Bahtiyar ile bir yıldır birlikteyiz. Onun için özel kafes yaptırdım. Aynı odada kalıyoruz. Her sabah işe birlikte gidiyoruz. Çalıştığım iş yerinde de ona kümes yaptım. Tavuklarımla orada kalıyor. Kendisi baba oldu. Babalık sevinci yaşıyor. Beşi erkek 10 civcivi var. Yavrularının da onun gibi uzun ötüşlü olacağına ve öterken bayılacağına inanıyorum. Fenomen horozun fenomen oğlu olur. Horozlarımın tüm dünyada ünlü olmasını istiyorum" dedi.

