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Kilometrelerce böyle gezdi! Sosyal medya sallandı

Dünyanın en garip ülkelerinden biri olan Çin'den, sosyal medya aracılığıyla dünyaya yayılan fotoğraflar görenlerin ağzını açık bırakıyor. İşte onlardan biri daha... Bir sürücünün aracının tavanına bağladığı domuz görenleri hayrete düşürdü.

26.11.2019 16:01 - Son Güncelleme: 26.11.2019 16:01
Kilometrelerce böyle gezdi! Sosyal medya sallandı

Bir pikap sürücüsünün aracının tepesine domuzu 'G-string' giymiş gibi bağlaması büyük tepki çekti.

Görüntülerde domuzun aracın tavanına bir tahtanın üzerinde arka ayakları iki yana açılıp bağlanmış şekilde oturtulduğu görüldü.

Düşmemesi için uyluklarından ip geçirilerek bağlanan hayvanın görünümü tepki çekti.

Fuyang'dan Shucheng'e kadar yaklaşık 220 kilometre mesafeyi böyle giden adam yol güvenliğini ihlal etmekle suçlandı.

Sosyal medya kullanıcılarından bazıları video ile 'eğlenip' görüntüleri 'zenginliği göstermenin bir yolu' olarak yorumlarken bazıları ise adamın hayvanı aşağıladığını vurguladı.

Kilometrelerce böyle gezdi! Sosyal medya sallandı

'GELİNİM BÖYLE İSTEDİ'

Aracın sahibi ise Çin video paylaşım platformu olan Pear'e konuştu.

Domuzun müstakbel gelinine bir nişan hediyesi olduğunu söyleyen adam "Oğlumun düğünü var ve onlar da benden bir düğün hediyesi olarak domuz istedi" ifadelerini kullandı.

Araç sahibi ayrıca, "Ben aracın arkasına koymak istiyordum ama gelinim benden tavana koymamı istedi. Böylece daha hoş görüneceğini söyledi" dedi.

Pekin Polis Departmanı sürücüyü, yol güvenliği yönetmeliklerini yükseklik sınırını aşarak ihlal ettiği konusunda uyardı.

Kilometrelerce böyle gezdi! Sosyal medya sallandı

Çin'in nüfusu 1,5 milyara dayandı. Dünyanın bu en kalabalık ülkesi birbirinden garip insanlarıyla da gündemde. İşte dünyanın en garip ülkesi olan Çin'de, gördüğünüzde hayretinizi gizleyemeyeceğiniz manzaralar. Çin'deki bu tuvalet kapının dışından bakılınca her şey normal gibi görünüyor ama siz bir de içini görün.

Kilometrelerce böyle gezdi! Sosyal medya sallandı
Kilometrelerce böyle gezdi! Sosyal medya sallandı

Taklit ürünleriyle tanınan ülke olan Çin, bu sefer güneşin görüntüsünü taklit ediyor. Ülkenin genelinde yaşanan hava kirliliği sadece sağlığı değil, şehrin görüntüsünü de mahvediyor.

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