Kilometrelerce böyle gezdi! Sosyal medya sallandı

'GELİNİM BÖYLE İSTEDİ'

Aracın sahibi ise Çin video paylaşım platformu olan Pear'e konuştu.

Domuzun müstakbel gelinine bir nişan hediyesi olduğunu söyleyen adam "Oğlumun düğünü var ve onlar da benden bir düğün hediyesi olarak domuz istedi" ifadelerini kullandı.

Araç sahibi ayrıca, "Ben aracın arkasına koymak istiyordum ama gelinim benden tavana koymamı istedi. Böylece daha hoş görüneceğini söyledi" dedi.

Pekin Polis Departmanı sürücüyü, yol güvenliği yönetmeliklerini yükseklik sınırını aşarak ihlal ettiği konusunda uyardı.