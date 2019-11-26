Dev dalgaları gören tahtasını alıp denize koştu! Yer: Alanya

Fırtınalar insanlar için biraz korkutucu olsa da bizler eğlence olarak görüyoruz. Biz bu sporla daha çok eğleniyoruz. Hava sıcaklığı iyi hatta su sıcaklığı daha yüksek derecede ölçülüyor. Alanya bu anlamda sörf için çok uygun durumda" diye konuştu.

