GaleriYaşam

Dev dalgaları gören tahtasını alıp denize koştu! Yer: Alanya

Yurdun büyük bölümünde soğuk ve yağışlı hava etkisini gösterirken Antalya'nın Alanya ilçesinde ise denizdeki yüksek dalgaları fırsat bilen bir grup sörfçü, sörf keyfi yaptı.

26.11.2019 15:52 - Son Güncelleme: 26.11.2019 16:57
Dev dalgaları gören tahtasını alıp denize koştu! Yer: Alanya

Türkiye'nin özellikle doğu illerinde kar ve soğuk hava etkili olurken, Alanya'da deniz suyu sıcaklığının yüksek olmasını fırsat bilen sörf tutkunları, sahile akın etti. Hava sıcaklığının 21, deniz suyu sıcaklığının 22.3 derece ölçüldüğü ve dalga boyu ise 2 metreyi aşan ilçede dalgalı denizi fırsat bilenler Galipdere Plajı'nda zaman geçirdi. Bu anları keyfe çeviren 'Alanya Surf Team' üyeleri tahtalarıyla kendilerini dalgalara bıraktı. Yaklaşık 2 saat sörf tahtasının üzerinde akrobatik hareketler sergileyen sörfçüler, sahildekilerin de ilgisini çekti.

Dev dalgaları gören tahtasını alıp denize koştu! Yer: Alanya

"Ukrayna'daki sörf federasyonuna burayı önerdim"
Dakikalarca sörf tahtasının üzerinde duran grup üyelerinden Ukraynalı tatilci Mykola Shymko Alanya sörf yapmanın keyfi olduğunu söyledi. Shymko," Her yıl Alanya geldiğimde sörf yapılıp yapılmadığına bakıyordum. Buraya son geldiğimde çevremdeki arkadaşlardan sörf yapıldığını öğrendim. Sonra 'Alanya Surf Team' üyeleriyle bağlantıya geçtim ve sörf tahtası edinerek sörf yapmaya başladım. Ukrayna'daki sörf federasyonuna burayı önerdim. Çünkü buraya gelmek kolay ve daha uygun. Çevremdeki insanlara da önerdim burayı" dedi.

Dev dalgaları gören tahtasını alıp denize koştu! Yer: Alanya

"Fırtınalar korkutucu olsa da bizler eğlence olarak görüyoruz"
Grup üyesi Selman Dalgıç, 4 yıldır sörf yaptığını aktardı. Dalgıç, " Havaların soğumasıyla yavaş yavaş kış geldi. Akdeniz'de fırtınalar çıkamaya başladı.

HABERİN VİDEOSUNU İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Dev dalgaları gören tahtasını alıp denize koştu! Yer: Alanya

Fırtınalar insanlar için biraz korkutucu olsa da bizler eğlence olarak görüyoruz. Biz bu sporla daha çok eğleniyoruz. Hava sıcaklığı iyi hatta su sıcaklığı daha yüksek derecede ölçülüyor. Alanya bu anlamda sörf için çok uygun durumda" diye konuştu.

Dev dalgaları gören tahtasını alıp denize koştu! Yer: Alanya

"Alanya'da kışında denize girilebiliyor"
Grup üyesi Yalçın Salman ise 3 yıl önce ilçede sörfe başladığını belirterek, " Ülkenin kış aylarındaki zor şartlarına rağmen Alanya sörf için uygun bir yer.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Datça'da şiddetli yağmur hayatı felç etti! Vatandaş isyanda
Datça'da şiddetli yağmur hayatı felç etti! Vatandaş isyanda