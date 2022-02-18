Kilo veremiyorum diye üzülmeyin! İsveç diyeti yaparak 13 günde tam 10 kilo kaybedin! İşte İsveç diyeti gün gün beslenme listesi…
Fazla ağırlıklarından kurtulamadığı için kendini mutsuz hisseden, kilo veremiyorum diye üzülenler bu diyet tam size göre. İsveç diyeti yaparak 13 günde tam 10 kilo kaybedebilirsiniz ve üstelik 2 yıl boyunca da verdiğiniz kiloları geri almazsınız. Bunun için İsveç diyet listesinde yazılanlara uyum sağlamak ve düzenli olarak yapmak gerekir. Bahar aylarının yaklaşması ile önem kazanan zayıflama konusu İsveç diyeti ile hızlıca kilo vermek isteyenler için ideal. İşte İsveç diyeti gün gün beslenme listesi!
18.02.2022 09:44 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:44
Kış aylarında soğuk havalardan dolayı hareketsizliğin artması, evde kalma süresinin çoğalmasıyla birlikte yeme dürtüsünün fazlalaştığı ve kilo alımının da kaçınılmaz olduğu kış ayları bitmek üzere. Yaz gelmeden hızlıca kilo vermek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı ve kendisine uygun bir diyet program seçmek istiyor. İsveç diyeti yaparak 13 günde tam 10 kilo vermek mümkün, İsveç diyeti gün gün beslenme listesine uymak oldukça önemli. Ancak sağlık problem olanların İsveç diyeti uygulamadan önce doktora danışmaları gerekiyor. İşte listede yer alan besinler, dikkat edilmesi gerekenler!