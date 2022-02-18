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Haberler Yaşam Kilo veremiyorum diye üzülmeyin! İsveç diyeti yaparak 13 günde tam 10 kilo kaybedin! İşte İsveç diyeti gün gün beslenme listesi…

Kilo veremiyorum diye üzülmeyin! İsveç diyeti yaparak 13 günde tam 10 kilo kaybedin! İşte İsveç diyeti gün gün beslenme listesi…

Fazla ağırlıklarından kurtulamadığı için kendini mutsuz hisseden, kilo veremiyorum diye üzülenler bu diyet tam size göre. İsveç diyeti yaparak 13 günde tam 10 kilo kaybedebilirsiniz ve üstelik 2 yıl boyunca da verdiğiniz kiloları geri almazsınız. Bunun için İsveç diyet listesinde yazılanlara uyum sağlamak ve düzenli olarak yapmak gerekir. Bahar aylarının yaklaşması ile önem kazanan zayıflama konusu İsveç diyeti ile hızlıca kilo vermek isteyenler için ideal. İşte İsveç diyeti gün gün beslenme listesi!

18.02.2022 09:44 - Son Güncelleme: 18.02.2022 09:44
Kilo veremiyorum diye üzülmeyin! İsveç diyeti yaparak 13 günde tam 10 kilo kaybedin! İşte İsveç diyeti gün gün beslenme listesi…

Kış aylarında soğuk havalardan dolayı hareketsizliğin artması, evde kalma süresinin çoğalmasıyla birlikte yeme dürtüsünün fazlalaştığı ve kilo alımının da kaçınılmaz olduğu kış ayları bitmek üzere. Yaz gelmeden hızlıca kilo vermek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı ve kendisine uygun bir diyet program seçmek istiyor. İsveç diyeti yaparak 13 günde tam 10 kilo vermek mümkün, İsveç diyeti gün gün beslenme listesine uymak oldukça önemli. Ancak sağlık problem olanların İsveç diyeti uygulamadan önce doktora danışmaları gerekiyor. İşte listede yer alan besinler, dikkat edilmesi gerekenler!

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Kilo veremiyorum diye üzülmeyin! İsveç diyeti yaparak 13 günde tam 10 kilo kaybedin! İşte İsveç diyeti gün gün beslenme listesi…

3 GÜNDE 10 KİLO ZAYIFLATAN İSVEÇ DİYET LİSTESİ

1. gün
– Kahvaltı: Sade kahve (şekersiz ve sütsüz)

– Öğle yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta +haşlanmış ıspanak

– Akşam yemeği: Yağsız ızgara biftek

Kilo veremiyorum diye üzülmeyin! İsveç diyeti yaparak 13 günde tam 10 kilo kaybedin! İşte İsveç diyeti gün gün beslenme listesi…

2. gün
– Kahvaltı: Sade kahve+ tereyağlı tam tahıllı ekmek

– Öğle yemeği: 200 gr jambon

– Akşam yemeği: 200 gr ızgara yağsız biftek, yeşil salata (sadece marul ve salatalık ile yapılır) ve1 adet meyve

Kilo veremiyorum diye üzülmeyin! İsveç diyeti yaparak 13 günde tam 10 kilo kaybedin! İşte İsveç diyeti gün gün beslenme listesi…

3. gün
– Kahvaltı: Sade kahve+1 dilim tereyağlı tam tahıllı ekmek

– Öğle Yemeği: 2 adet haşlanmış yumurta+ domates salatası+ taze fasulye

– Akşam yemeği: 1 dilim jambon ve yeşil salata (sadece salatalık ve marul)

Kilo veremiyorum diye üzülmeyin! İsveç diyeti yaparak 13 günde tam 10 kilo kaybedin! İşte İsveç diyeti gün gün beslenme listesi…

4.gün
– Kahvaltı: Sade kahve+ 1 dilim tereyağlı tam tahıllı ekmek

– Öğle yemeği: Peynir ile haşlanmış veya çiğ havuç

– Akşam yemeği: Meyve salatasıve sade (doğal) yoğurt

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