Kilo veremiyorum diye üzülmeyin! İsveç diyeti yaparak 13 günde tam 10 kilo kaybedin! İşte İsveç diyeti gün gün beslenme listesi…

Kış aylarında soğuk havalardan dolayı hareketsizliğin artması, evde kalma süresinin çoğalmasıyla birlikte yeme dürtüsünün fazlalaştığı ve kilo alımının da kaçınılmaz olduğu kış ayları bitmek üzere. Yaz gelmeden hızlıca kilo vermek isteyenler araştırmalarını hızlandırdı ve kendisine uygun bir diyet program seçmek istiyor. İsveç diyeti yaparak 13 günde tam 10 kilo vermek mümkün, İsveç diyeti gün gün beslenme listesine uymak oldukça önemli. Ancak sağlık problem olanların İsveç diyeti uygulamadan önce doktora danışmaları gerekiyor. İşte listede yer alan besinler, dikkat edilmesi gerekenler!